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百萬性感網紅驚傳「意外猝逝」　得年僅21歲！粉絲錯愕湧IG哀悼

▲▼ 加拿大網紅Megha Thakur猝逝。（圖／翻攝自IG）

▲ 梅加確切死因未對外公布，父母僅稱是意外猝逝。（圖／翻攝自IG，下同）

記者陳宛貞／綜合外電報導

加拿大女網紅梅加（Megha Thakur）靠著自信、健康又性感的形象，在網路上吸引百萬人追蹤，更利用自身影響力鼓勵廣大粉絲忠於自我、更愛自己，近日卻傳出意外驟逝，得年僅21歲，消息一出令粉絲傷心不已，至今累計逾3千則留言哀悼。

▲▼ 加拿大網紅Megha Thakur猝逝。（圖／翻攝自IG）

《紐約郵報》報導，年僅21歲的梅加從2019年11月開始經營社群媒體，最大特色就是鼓勵自信和提倡身體自主，在TikTok、Instagram上擁有超過100萬粉絲，最近一次發文是在11月19日，當時PO出自己穿著性感洋裝，把斑馬線當成伸展台走台步的影片，在過馬路的人群中格外耀眼，未料短短10天後傳出噩耗。

梅加的父母11月29日在她的IG發文寫道，「我們以沉重的心情宣布，我們生命中的光芒，善良、有愛心又美麗的女兒梅加．塔庫爾於2022年11月24日凌晨意外猝逝。梅加是一名自信、獨立的年輕女性，我們將深深懷念她。她愛她的粉絲，也希望大家知道她去世的消息。現在我們請求大家祝福梅加，你們的思念與祈禱將伴她同行」，但未透露詳細死因。

突如其來的死訊令粉絲十分錯愕，紛紛留言表示，「很遺憾你們失去親人，梅加的內在和外在都很美」、「她為我帶來鼓勵，她的愛是無條件的，總是希望別人得到最好的，我的心都碎了」、「她的發文在我感到痛苦時帶來信心和光明，永遠是個天使」、「我好難過，因為我覺得這世界需要像她這樣的人。她只有17、18歲時就帶給我鼓勵，讓一個成年人懂得如何愛自己」。

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