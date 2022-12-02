快訊／雨彈下午再開轟！北部4縣市大雨特報　「防坍方落石」

11月29日晚間東北季風挾冷空氣南下，氣溫遽降，北部、東半部有局部雨；今（2）日清晨也受東北季風影響，出現15度低溫，不過明天天氣就會好轉。眼見冷空氣襲台，就有網友穿上禦寒衣物，怎料卻熱到流汗。文章曝光，則引來一票網友狂虧。