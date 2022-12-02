快訊／雨彈下午再開轟！北部4縣市大雨特報　「防坍方落石」

▲氣象局發布大雨特報。（圖／氣象局）
記者李姿慧／台北報導
東北季風影響，今下午部分地區仍出現降雨，氣象局持續針對4縣市發布大雨特報，基隆北海岸、宜蘭和北市山區嚴防坍方落石。
氣象局今(12月2日)下午15時50分持續發布大雨特報，氣象局表示，東北季風影響，今日基隆北海岸、宜蘭地區及台北市山區有局部大雨發生的機率，請注意坍方及落石。
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大雨：基隆北海岸、台北市山區、宜蘭縣
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