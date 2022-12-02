一圖秒懂周末降雨變化！下周連2波變天急冷　「僅1天回暖」

▲周日和下周四將各別有一波東北季風增強。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

今上半天受東北季風影響，各地偏涼，北部、東北部有雨，不過明天隨東北季風減弱，北台灣溫度明顯回升，周日再有一波東北季風增強，溫度將再下降，迎風面有雨；下周三減弱，氣溫回升，不過下周四後東北季風又來，將再度變天。

氣象局預報員謝佩芸表示，今天(12/2)東北季風影響下，清晨各地天氣明顯偏涼，預計北台灣、東北部今天易下雨，整天偏涼，中南部白天沒那麼涼爽，白天氣溫回升舒適溫暖，明後兩天周末假日隨東北季風增減，北台灣天氣有明顯變化。

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謝佩芸表示，今清晨低溫北台灣、宜蘭低溫16到18度，感受滿涼的，中南部低溫19度到20度，本島最低溫出現在新北石門、基隆七堵，都只有15.5度，外島馬祖低溫低於10度。台灣水氣偏多，東北季風影響，迎風面北台灣、宜花雲量偏多，雲系從台灣海峽往東北移動，中部雲量偏多有零星短暫飄雨，南部晴朗，太陽加熱下回溫明顯，日夜溫差大。

▲未來一周溫度趨勢。（圖／氣象局）

至於未來一周溫度變化，謝佩芸表示，周五(12/2)北台雲量覆蓋，受東北季風影響，北台灣、宜蘭涼爽濕涼，高溫只有20到22度，中部花蓮高溫25到27度，南部29到30度。明天(12/3)東北季風減弱，北台灣溫度回升明顯，北台灣高溫25到27度，但很快周日隨下波東北季風影響，北台灣白天高溫將下降，北台灣、東北部這幾天天氣變化大，中南部注意日夜溫差大。

謝佩芸指出，周日東北季風增強後，下周三(12/7)將減弱，氣溫回升，但很快的，下周四(12/8)又有一波東北季風，隨東北季風增強、減弱，溫度起伏變化大且快速。

▲周末降雨趨勢。（圖／氣象局）

下周五(12/9)至下周日(12/11)受東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

另降雨部分，謝佩芸分析，今天水氣多，北部、宜花有短暫雨，基隆北海岸、大台北山區、東北部地區有局部大雨機率，今天中部大致多雲偶有短暫雨，下雨時間不會太長、太多；明天東北季風減弱，降雨趨緩，桃園以北、宜花仍有零星短暫雨，下雨比今天較為緩和，明天夜間清晨中南部有局部霧。周日東北季風增強、水氣增，北部、東半部降雨情況會增加。