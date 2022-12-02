奇葩！彰化地標「公路花園」廁所蓋3年　男廁尿尿全都露了

▲彰化田尾公路花園怡心園廁所惹議。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

耗資1.3億元田尾鄉怡心園整治計畫，投票前拆掉圍籬，只有綠地跟廁所，遊憩設施不見了，但更令民眾噴飯的是，到公廁居高臨下時，男尿廁竟一覽無遺，鄉民紛紛砲轟「這樣是有比較涼快？」、「浪費公帑」。縣府城觀發展處解釋，園區內2座公廁和全區造景尚未通過驗收，待辦理改善後才會開放使用。

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▲彰化田尾公路花園怡心園男廁所惹議。（圖／記者唐詠絮攝）

怡心園是田尾公路花園內相當重要的觀光據點，佔地約5.5公頃，為使怡心園符合新型態休閒活動，並打造田尾優質觀光環境。彰化縣政府向內政部「城鎮之心工程計畫」爭取經費補助，縣府於2020年2月10日上午在田尾鄉怡心園辦理田尾迎賓之心營造工程開工祈福動土，原本工期預計11個月，未料卻因為工期延宕，縣府解約，雙方對簿公堂，至今才完工。

▲彰化田尾公路花園怡心園工期延宕議員抗議。（圖／ETtoday資料照）

城觀處表示，有關廁所空間角落可能有容易遭窺視或不當之處，尚在驗收階段，經民眾反映後早上已派員請廠商一起前往現勘，再加強檢視與測試各處的隱蔽性與安全性，俟辦理改善完成後，才會開放使用，以達到安全友善的標準。

城觀處指出，田尾怡心園目前正在辦理驗收作業，其中開放草皮區面積達約3.2公頃，完工後廠商並應負責管理維護一年，核算所占施工經費約為500多萬元，考量公路花園遊客使用特性與動線需求，將廁所於南北2側分開二處設置，預計能有效分散使用人潮，降低管理維護的負荷，改善過去使用擁擠與清潔維護不易的問題。

▲彰化田尾公路花園怡心園廁所惹議。（圖／記者唐詠絮攝）

縣府表示，將來還會施設特色遊戲場，但目前以先開放園區為要務，至於施工時間過久係因前任包商延宕，縣府解約，雙方對簿公堂，法院為了保全證據，新包商雖進場施工卻有許多項目不能進行，縣府居間協調加速工程進行，才得以在年底前完工驗收。

鄉民搖頭感嘆，年關將至，疫情也解封了，未料卻還需等到年底，店家也向縣府喊話，「我們都準備好了」希望可以盡快開放，找回當年的「榮景」。

▲彰化田尾公路花園怡心園廁所惹議。（圖／記者唐詠絮攝）