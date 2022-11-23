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嗅出你的時尚氣！坐趟捷運「時尚、健康、公益」一把抓

▲嗅出你的時尚氣！坐趟捷運「時尚、健康、公益」一把抓。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者劉亮亨）

▲北捷。（圖／記者劉亮亨攝）

▲搭乘捷運時，你有注意過燈箱廣告嗎？（圖／記者劉亮亨攝，下同）

記者黃稜涵／採訪報導

搭乘捷運時，你有注意過燈箱廣告嗎，超豐富的視覺饗宴每個月都有驚喜，像是走進這節車廂，讓人一秒置身於韓劇場景，被浪漫的楓紅絕景包圍住，好想立馬飛到韓國玩，現在買行程還能登錄抽大獎！

▲北捷。（圖／記者劉亮亨攝）

▲走進這節車廂，讓人一秒置身於韓劇場景。

不管想要出國玩，或是日常生活，都得有一雙好走的鞋，日本手工休閒鞋SPINGLE MOVE，由日本職人匠心手製，以手感打造溫度與舒適度，成功捕捉住通勤族的目光，「我是這邊的上班族，每天都有看到燈箱，這個品牌我上網查了之後發現，它其實在日本蠻有名的，而且它強調是職人手作、很舒適，連我自己都有買一雙」。

▲北捷。（圖／記者劉亮亨攝）

▲▼通勤族表示，每天經過被燈箱吸引，上網查發現SPINGLE MOVE在日本蠻有名的，有被圈粉到去買一雙。

▲北捷。（圖／記者劉亮亨攝）

▲北捷。（圖／記者劉亮亨攝）

▲魚骨牌MAGEASY聯手Multiverse，時尚達人必須擁有。

身為時尚達人，時尚配件可不能少，魚骨牌MAGEASY聯手Multiverse，不論是手機殼或手錶殼，全都不怕你摔，穿梭在忠孝復興捷運站時，可以看到夢幻繽紛的SABON「幸福饗宴限量系列」，感受到玫瑰香氣與奶油杏仁果在鼻間留香，超吸睛的動感燈箱，讓人沈醉在巴黎甜點的浪漫氛圍。

▲北捷。（圖／記者劉亮亨攝）

▲▼不論是走路或是搭乘手扶梯，都可以看到SABON「幸福饗宴限量系列」，讓人沈醉在巴黎甜點的浪漫氛圍。

▲北捷。（圖／記者劉亮亨攝）

沿著手扶梯上來，大大的Miss Dior映入眼簾，香氛控櫃子裡一定少不了這瓶，滿版廣告加上影片氣勢包區，讓每個轉線的乘客，都能一起享受清新花香氣息，來到中山站，有超大的「國民妹妹」IU迎接你，身為CNP Laboratory 韓國醫美權威保養專家 代言人的她，推薦「綠蜂膠奇蹟能量安瓶」，為大家的美麗應援。

▲北捷。（圖／記者劉亮亨攝）

▲Miss Dior滿版廣告加上影片氣勢包區，成功吸引每個轉線乘客的目光。

另外，在台北車站等捷運時，月台上的燈箱還能幫你補充健康小知識，當生理痛或是有感冒症狀出現時，可以跟上人氣網紅白癡公主的腳步，透過日本原裝的「改源IB止痛顆粒」、「改源和漢綜合感冒顆粒」快速緩解症狀。

▲北捷。（圖／記者劉亮亨攝）

▲▼在台北車站等捷運時，月台上的燈箱還能幫你補充健康小知識。

▲北捷。（圖／記者劉亮亨攝）

若是想要提升保護力，從年輕時就要做起，家醫科許書華醫師推薦Wakamoto若元益生菌錠，而腸胃好，人不老，爵士鼓手楊寶秀到75歲，還能展現不老搖滾魂，68歲的張文忠，不只能衝浪，甚至還有八塊肌，Wakamoto若元胃腸錠就是他們的最佳神隊友。

▲北捷。（圖／記者劉亮亨攝）

▲不只搭捷運不無聊，等公車時，也有OATLY陪你等公車。

金融方面也要有好夥伴，國泰世華CUBE App讓生活變得更加安全便利，像是母子帳戶，線上證券開戶、視訊服務等服務通通都有；不只搭捷運不無聊，等公車時，也有OATLY陪你等公車，每天一杯OATLY燕麥奶拿鐵展開「新生活日常」，健康又環保！

▲北捷。（圖／記者劉亮亨攝）

▲跟著金鐘視后謝盈萱一起加入，聯合勸募「愛心定存」行列，讓愛延續到每一個明天。

當有能力時，幫助別人是件相當幸福的事，藝人李國毅號召大眾響應「愛盲視障生活重建服務計畫」，幫助視障者重建生活、重建愛，你也可以跟著金鐘視后謝盈萱一起加入，聯合勸募「愛心定存」行列，透過定期定額幫助全台70萬個弱勢家庭，讓愛延續到每一個明天，不論是搭乘捷運或坐公車，處處充滿驚喜，還能把時尚、健康、公益訊息通通一把抓。

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