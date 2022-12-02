德國聖誕市集在台登場　長榮航空進駐祭「台北-慕尼黑免費機票 」

▲長榮航空今年攜手慕尼黑機場進駐「德國商品X聖誕市集」，設置宣傳展位。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

長榮航空11月3日開航台北-慕尼黑航線，德國經濟辦事處今(12/2)起至周日(12/4)在圓山花博公園花海廣場舉辦「德國商品X聖誕市集」，長榮航空今年攜手慕尼黑機場聯合設置宣傳展位，將提供多項好禮，更將送出台北-慕尼黑機票等大獎。

長榮航空11月3日開闢台北-慕尼黑航線，每周提供4班的飛航服務，拉近台、德兩地距離，長榮航空表示，為讓民眾在台灣也能感受到超過600年的傳統德國聖誕文化，今年特別與慕尼黑機場攜手合作，共同打造聖誕主題拍照專區，有可愛的絨毛飛機與著名的慕尼黑新天鵝堡，以繽紛燈光襯托，吸引民眾合影留念。攤位另一側更有從慕尼黑空運來台的跳舞機、德國傳統薑餅，挑戰民眾可獲得德國當地紀念品。

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▲▼長榮航空今年攜手慕尼黑機場進駐「德國商品X聖誕市集」，設置宣傳展位。（圖／記者李姿慧攝）

為慶祝「德國商品X聖誕市集」的開幕，長榮航空表示，民眾只要現場加入長榮航空LINE官方帳號，就能獲得長榮航空商務艙米果、慕尼黑機場鑰匙圈及大會集點一枚，集滿10點就可參加抽獎，幸運兒可獲台北-慕尼黑來回經濟艙免費機票2張，搭配慕尼黑機場公司贊助的慕尼黑城市旅遊大禮包，包括四星級飯店住宿、城市旅遊通行證、100歐元餐廳抵用券等。

長榮航空指出，隨台北-慕尼黑航線開闢，長榮已成台灣飛航歐洲航點最多、航班最密集的航空公司，民眾可以透過慕尼黑、米蘭、巴黎、維也納、倫敦、阿姆斯特丹六大歐洲航點，每周30班的密集航班，進出歐洲更加便利，未來歐洲商務、旅遊市場熱絡程度將令人期待。

▼長榮航空今年攜手慕尼黑機場進駐「德國商品X聖誕市集」，設置宣傳展位。（圖／記者李姿慧攝）