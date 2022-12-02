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拜登設國宴請馬克宏夫婦　餐具竟是「租來的」

▲▼美國,法國,國是訪問。（圖／達志影像／美聯社） 

▲美國總統拜登1日晚間在白宮設國宴，盛情款待馬克宏夫婦。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者任庭儀／編譯

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）11月29日抵達華府，在美國總統拜登（Joe Biden）的邀請下，繼2018年前總統川普後訪美進行第二次國是訪問。拜登1日晚間設國宴盛情款待馬克宏夫婦，整場宴會更由第一夫人吉兒（Jill Biden）親力親為設計。然而令人意外的是，宴會上使用的杯盤刀叉不是使用白宮的官方瓷器，反而是租借來的。

▲▼美國,法國,國是訪問。（圖／達志影像／美聯社）

▲拜登夫婦與馬克宏夫婦出席晚宴。（圖／達志影像／美聯社）

根據CNN報導，因新冠肺炎的影響，拜登上任近2年來第一次舉辦國宴，第一夫人吉兒更是為此親力親為。吉兒的新聞秘書瓦爾迪維亞（Vanessa Valdivia）更指出，「因為這是拜登上任以來第一次國宴，我們一直期待有更多客人前來參與。」

最終來參與晚宴的人數高達400多人，但由於國宴廳只能容納約120位客人，為了讓這場超大型活動順利進行，白宮決定在南草坪搭設宴會亭（pavilion）舉行晚宴。

▲▼美國,法國,國是訪問。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼宴會上使用的杯盤刀叉，包括桌巾等餐桌用具，都是租來的（圖／達志影像／美聯社）

▲▼美國,法國,國是訪問。（圖／達志影像／美聯社）

儘管整場宴會有精美裝飾和美麗佳餚，所有貴賓使用的玻璃杯、餐具，以及桌巾等餐桌用具，卻都是租來的。

對此，白宮社交秘書埃利桑多（Carlos Elizondo）解釋，雖然宴會在白宮內舉辦，但負責監督白宮藏品的白宮保管室，認為臨時搭建的帳篷不算是白宮腹地的一部分，為避免瓷器在移動過程中毀損，這次宴會決定不提供白宮官方瓷器。

▲▼美國總統拜登設國宴請法國總統馬克宏。（圖／路透）

▲拜登希望透過國是訪問，修復因澳洲潛艦協議降至低谷的關係。（圖／路透）

去年，澳洲秘密協議與美國購買潛艦，破壞與法國之間價值660億美元的潛艇協議，導致雙方關係降至低谷。此次國是訪問主要目的是為重振美國與法國之間的友好關係，更在烏俄戰爭的情況下，加強美法兩國的連結。

然而美國與歐盟卻又因拜登推出「降低通膨法」產生意見分歧，讓人懷疑美法關係是否能因國是訪問獲得修復。

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