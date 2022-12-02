聯發科工程師寒舍艾美游泳「心肌梗塞亡」　家屬控9人...結果出爐

▲聯發科工程師在台北寒舍艾美酒店游泳後猝死。（圖／台北寒舍艾美酒店提供）

記者劉昌松、翁子皓／台北報導

聯發科王姓工程師2020年到台北市寒舍艾美酒店泳池游泳，突然覺得喘不過氣來，後因心肌梗塞倒地，經送醫急救仍不治，家屬怒控蔡姓負責人等9人延誤就醫，檢方處分不起訴，家屬聲請再議後檢方再度不起訴，家屬又聲請交付審判。但法官認為飯店沒有過失，駁回家屬聲請。

事發時46歲的王男2020年7月29日晚上7點多，持美國運通卡黑卡，到寒舍艾美的游泳池游泳，卻不幸發生猝死意外。家屬指控，當時王男兩度向櫃台求救，卻沒人有進一步作為，導致延誤就醫，認為泳池救生員、飯店櫃台人員、經理、以及蔡姓酒店負責人等9人，涉嫌過失致死。

檢方認為，救生員等酒店人員已注意到並表明可協助就醫，王男在第一時間拒絕，還主動表明要去醫院，因此沒有人能預判到王男會因心肌梗塞暈倒，檢方以罪嫌不足等理由，處分蔡等9人不起訴。案經高檢署再議發回，要求查明整個急救過程，檢察官找家屬共同勘驗飯店監視畫面，以及119通話紀錄，還原救護人員隔空指導現場急救過程後，認為飯店人員處理符合《緊急醫療救護法》等免責規定，再度處分不起訴。

家屬不服，聲請交付審判，主張酒店沒有設置醫護室、無障礙設施、高腳救生椅等，也沒有對員工施以適當的教育訓練，以致不能及早發現王男的異狀，酒店人員之後也未即時聯繫救護車，CPR急救也不確實。

法官調查，王男事發時到寒舍艾美酒店3樓游泳，同日19時36分許撥打電話向寒舍艾美酒店表達有呼吸急促等身體不適症狀，經寒舍艾美酒店員工陪伴、給予巧克力、運動飲料後，王男19時59分許在員工陪伴下，到2樓沙發區休息，王男20時18分許在員工陪伴行走中，突然倒地，員工見狀，趕緊叫救護車，並接力分工進行CPR，但王男經警消送醫仍然回天乏術。

法官認為，酒店員工的處置，符合寒舍艾美酒店的安全相關準則，此外，心肌梗塞等心臟疾病，乃需專科醫師進行精確診察，方能判斷的疾病，非稍加留意即可發現的外傷內疾，更非一般未曾接受醫療訓練的酒店從業人員、救生員所能判斷，且心肌梗塞與寒舍艾美酒店有無設置高腳救生椅、醫護室、無障礙空間沒有直接關係，法官認為酒店沒有過失，駁回家屬聲請。