數位中介服務法全面喊停　NCC、數位部：社會沒共識不會推動



▲數位發展部長唐鳳(右)與NCC主委陳耀祥出席立法院交通委員會。（資料照片／記者陳世昌攝）



記者陳世昌／台北報導



針對外界仍有諸多質疑的網路治理法案《數位中介服務法》，NCC主委陳耀祥與數位發展部長唐鳳1日均明確表示，明年不可能有相關法案推出，且未來若無法取得社會共識，也不會繼續推動。



陳耀祥與唐鳳是在出席立法院交通委會時，回答立委質詢表達對網路治理法案《數位中介服務法》是否立法的態度。陳耀祥表示，NCC日前提出的中介法草案版本，是在徵詢各界意見而已，因為網路的犯罪問題很多，NCC廣徵各界意見，相關網路如何治理、如何規範，還是會跟各界對話，目前社會上有爭議，當然不會繼續推中介法。



NCC委員會在今年9月7日經討論取得共識，決定將《數位中介服務法》草案退回內部的跨單位數位匯流工作小組，回到立法研究的原點，且NCC對重提法案草案沒有時間表。意即可解讀為NCC已捨棄目前的草案版本，重新盤點、研究有關數位網路平台治理方式。

NCC發言人翁柏宗表示，委員會討論「中介法」情況，盤點出具爭議22個議題、80多工作小項，決定全案退回數位匯流工作小組，將立法工作回到原點，重新來過 。

NCC整理目前社會各界關切的爭議點，包括：數位中介的定義、治理範圍大小、平台問責、透明度報告、使用者權益維護，認為都需要更明確，尤其是應多關心平台問責與使用者權益維護的部份。