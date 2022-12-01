電視台開票疑灌水？NCC主委陳耀祥：未查證最高罰200萬



▲NCC主任委員陳耀祥。（資料照片／記者屠惠剛攝）



記者陳世昌／台北報導



NCC(通傳會)主委陳耀祥1日表示，今年九合一選舉各家電視台開票節目，NCC收到5件檢舉內容不當案件，另有三立開票節目發生侯選人票數錯置，將要求業者在21日內提出完整說明，並依程序由外部諮詢委員會審議。陳表示，就目前了解，「票數灌水」可能涉事實查證的問題，如果確認違法最高可罰200萬元。



立法洪孟楷1日在立院交通委員會質詢26日的選舉開票節目有「票數灌水」，要求NCC依法管理，陳耀祥表示，目前收到5件檢舉案，選區都在台北市，主要是有票數停滯情形，是否影響選舉會請中選會認定，如果違法一定會依法處理。



陳耀祥表示，票數是否灌票？票數誤值？已要求電視台自律會21天內提出說明給報告，是否有違反廣電法相關法令，會依程序召開諮詢會，預計過年後會處理。



根據NCC統計，有關開票的檢舉案，民視2件、三立2件、年代1件，檢舉主要是台北地區，民眾認為在某些時間、某些侯選人的得票數變化有問題。



中選會另外還發現三立電視開票節目出現錯置侯選人得票數情形，NCC經過側錄帶檢視確認，三立新聞11月26日晚間開票節目，於08:11出現屏東縣長侯選人周春米、蘇清泉2人的得票錯置，相關人員發現錯誤後於08:12進行更正，08:46主持人鄭弘儀以口頭說明錯置情況。