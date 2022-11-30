　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

開票內容不當NCC收5檢舉　三立錯置屏東周春米、蘇清泉票數1分鐘

▲▼交通部,NCC大樓,通傳會。（圖／記者邱倢芯攝）
▲NCC通傳會大樓。（圖／資料照片）

記者陳世昌／台北報導

根據NCC統計，今年11月1日~11月26日選舉期間，總計收到17件電視新聞與選舉相關的內容不當檢舉，包括三立、東森等各頻道都有，其中有5件與投開票、計票有關；中選會另外還發現三立電視開票節目出現錯置侯選人得票數情形，所幸三立很快更正，並由主持人說明錯誤。NCC表示，會請各電視台啟動內控機制，將處理情況說明公布在網站，NCC也會依標準作業進行內容諮詢以決定是否裁處。

NCC表示，經過側錄帶檢視確認，三立新聞11月26日晚間開票節目，於08:11出現屏東縣長侯選人周春米、蘇清泉2人的得票錯置，相關人員發現錯誤後於08:12進行更正，08:46主持人鄭弘儀以口頭說明錯置情況。NCC將請三立進行內部調查，啟動倫理委員會並將決議公布在網站上。

其他與開票相關的檢舉案，民視2件、三立2件、年代1件，檢舉主要是台北地區，民眾認為在某些時間、某些侯選人的得票數變化有問題。

NCC發言人翁柏宗表示，開票計算數字的爭議情況一直都有發生，除了會將個案請中央選委會認定是否違反選罷相關法令，也會請電視台針對開票異當情況陳述意見，啟動倫理委員會調查，結果送NCC再依程序處理。

►氣冷雞滴雞精特價了！1749元買12包　原汁原味無添加

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

ET快訊
三星2022供應鏈出爐　4台廠續留「1家遭移除」
快訊／江澤民上海病逝！　死因曝光
江澤民過世！承襲鄧小平「韜光養晦」精神　開啟「和與貴」大國外
快訊／江澤民病逝　享耆壽96歲
陳其邁代理黨主席！　他讚「1舉動」超越蔡英文
板橋3屁孩衝進日本料理店！　圍毆狂砍16歲少年
世足D組終戰！運彩最高賠率500　20歲男豪擲5萬押這隊
致電邀約一起罵政府？　陳明文轟館長「胡說八道」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／立委補選吳怡農參戰！　他曝陳其邁來電懇談過程

為苗栗縣長敗選負責　劉政鴻請辭國民黨縣黨部主委

開票內容不當NCC收5檢舉　三立錯置屏東周春米、蘇清泉票數1分鐘

陳其邁代理黨主席！他讚「1舉動」超越蔡英文

延長賽！助陣李俊俋　民進黨行動中常會下周移師嘉義市

致電邀約一起罵政府？　陳明文轟館長「胡說八道」

持續與王鴻薇溝通中？　國民黨：盡全力找出「最具勝選機率的人」

國民黨團總召12／8改選！　「輔選有功」曾銘宗爭取拚連任

快訊／陳其邁2度深深鞠躬！　「謝謝選民給我們反省的機會」

民進黨主席補選時間出爐　陳其邁不參選：市政很忙

爸洗完澡圍浴巾滑手機　狠貓見「逗貓棒」大爆抓

柯震東、峮峮街頭夜遊爆曖昧！　經紀人鬆口兩人「真實關係」

用清潔劑+菜瓜布洗菜　她天真回：這樣才乾淨

詹雯婷再唱《Lydia》、《月牙灣 》　巡演出狀況...獨自上台撐全場！

朴所羅門心疼...帶辛叡恩回家！　金來沅扮殺手臥底遇密室縱火

黃子佼女兒6個月大「存款6位數」　曝金錢教育觀「她想幹嘛就幹嘛」

澤巨蜥上桌大口嗑飯喝茶　學生圍觀搶拍「吃播現場」

大廟天公爐被怪男埋生雞腿　還噴米酒！民俗專家：降頭

年輕人最愛+勇奪國際大獎！　Wolf Beer少年狼啤酒掀飲潮

恭喜！45歲海芬升格人母　女兒小名「藏3洋蔥原因」　

快訊／立委補選吳怡農參戰！　他曝陳其邁來電懇談過程

為苗栗縣長敗選負責　劉政鴻請辭國民黨縣黨部主委

開票內容不當NCC收5檢舉　三立錯置屏東周春米、蘇清泉票數1分鐘

陳其邁代理黨主席！他讚「1舉動」超越蔡英文

延長賽！助陣李俊俋　民進黨行動中常會下周移師嘉義市

致電邀約一起罵政府？　陳明文轟館長「胡說八道」

持續與王鴻薇溝通中？　國民黨：盡全力找出「最具勝選機率的人」

國民黨團總召12／8改選！　「輔選有功」曾銘宗爭取拚連任

快訊／陳其邁2度深深鞠躬！　「謝謝選民給我們反省的機會」

民進黨主席補選時間出爐　陳其邁不參選：市政很忙

直擊／BTS獨家曝光團體「下一章」新計畫　SJ、NCT也加入迪士尼

快訊／立委補選吳怡農參戰！　他曝陳其邁來電懇談過程

她送養雪納瑞2年後突登門　帶牠去美容不還了！飼主怒告結果曝

江澤民提「江八點」解決台灣問題　對撞「李六條」釀成台海危機

嘉義市花海生活節12／10登場　20公頃花海任你遊

孫興慜台灣版！　大批網友驚「以為是阿翰」他親證：脫衣就是這樣

灑滿海量蔬菜不手軟！桃園「柴氏蔥油餅」先炸後煎香氣十足

墨國拳王槓上梅西！「竟敢用我們球衣掃地」　他還原真相：是我的

NCC核定澎湖、金門、馬祖有線電視112年收視費

希望英國隊奪冠　22歲女球迷發「最辣祭品文」 ：裸體直播24小時

大塊頭健身教練狠甩瘦小男巴掌　下秒慘被「一拳KO」倒地求饒！

政治熱門新聞

LIVE／陳其邁接代理黨主席　15：00記者會發表談話

即／新北里長自撞慘死！將重新選舉

原有望選新北市長卻拒絕　他看九合一敗選：民進黨出了問題

溫朗東：高虹安可能「出境潛逃」逃去中國

王浩宇：再發一次振興券！政府財政OK

民進黨2024派誰出征？賴清德、陳建仁勝算曝光

館長曝：陳明文邀他「一起罵政府」

靠民進黨金援2周賺10幾萬？ 四叉貓解釋了

王鴻薇補選立委恐中斷政治生命？　黃暐瀚曝「最大致命原因」

民進黨餐敘傳圍剿何志偉　真相還原

戴寧涉貪仍當選「成功四連霸」　臉書曝心情

即／王鴻薇正式聲明拒絕補選立委

民進黨主席補選時間出爐　陳其邁不參選：市政很忙

王世堅轟民進黨「好好鱉殺到屎流」　再嗆蘇貞昌：錯的是人民嗎？

更多熱門

相關新聞

寰宇新聞台老闆換人！祝文宇收購亞衛85%

寰宇新聞台老闆換人！祝文宇收購亞衛85%

甲山林集團董事長祝文宇旗下禾豐傳媒收購亞洲衛星電視股份有限公司(亞衛)85%股權，向NCC(通傳會)申請亞衛變更董監事，NCC30日首度排入議程審理，邀請收購關鍵大股東祝文宇出席面述，不過祝委託律師代理，由改組後的亞衛擬任董事長范瑞穎與新任5董1監出席。

NCC趕進度！面談2大電信合併案

NCC趕進度！面談2大電信合併案

NCC最新統計有線電視、MOD訂戶雙雙下跌

NCC最新統計有線電視、MOD訂戶雙雙下跌

防開票節目搶快「灌水」？NCC掌握是否有所本

防開票節目搶快「灌水」？NCC掌握是否有所本

大豐有線電視前三季EPS2.66成長9%

大豐有線電視前三季EPS2.66成長9%

關鍵字：

NCC媒體產業

讀者迴響

熱門新聞

高雄里長落選人外出未歸　陳屍宮廟附近樹下

婆婆喊：好市多蘿蔔糕好吃　媳婦開冰箱嚇傻

C羅「上帝之髮」懸案破了！

情侶YouTuber美國旅遊「2罪名被抓入獄」！　路邊遭上銬

起底6億天后闆妹！19歲結婚6年後離婚

台積電新人待8個月「分紅爽拿266萬」：沒加過班

《捍衛戰士》男星驚傳過世！

房間被動過！她裝監視器「驚見公婆1幕」　網逆風反挺

女模特兒「柬埔寨式道歉50秒」粉絲傻：詭異

戶外脫口罩！室內這規定超怪　醫：也該全面取消

溫度崩盤！冰雨變天一夜急凍10°C

好市多買牛肉！她一煮驚：撿到寶　7千人狂讚

不堪長期家暴折磨　妻子雙刀殺死熟睡夫

再嫁秦昊7年爆婚變！伊能靜發聲：先關心自己

當女孩小王？陳晨威澄清絕無介入

更多

最夯影音

更多
爸洗完澡圍浴巾滑手機　狠貓見「逗貓棒」大爆抓

爸洗完澡圍浴巾滑手機　狠貓見「逗貓棒」大爆抓
柯震東、峮峮街頭夜遊爆曖昧！　經紀人鬆口兩人「真實關係」

柯震東、峮峮街頭夜遊爆曖昧！　經紀人鬆口兩人「真實關係」

用清潔劑+菜瓜布洗菜　她天真回：這樣才乾淨

用清潔劑+菜瓜布洗菜　她天真回：這樣才乾淨

詹雯婷再唱《Lydia》、《月牙灣 》　巡演出狀況...獨自上台撐全場！

詹雯婷再唱《Lydia》、《月牙灣 》　巡演出狀況...獨自上台撐全場！

朴所羅門心疼...帶辛叡恩回家！　金來沅扮殺手臥底遇密室縱火

朴所羅門心疼...帶辛叡恩回家！　金來沅扮殺手臥底遇密室縱火

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面