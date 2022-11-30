開票內容不當NCC收5檢舉　三立錯置屏東周春米、蘇清泉票數1分鐘



▲NCC通傳會大樓。（圖／資料照片）



記者陳世昌／台北報導



根據NCC統計，今年11月1日~11月26日選舉期間，總計收到17件電視新聞與選舉相關的內容不當檢舉，包括三立、東森等各頻道都有，其中有5件與投開票、計票有關；中選會另外還發現三立電視開票節目出現錯置侯選人得票數情形，所幸三立很快更正，並由主持人說明錯誤。NCC表示，會請各電視台啟動內控機制，將處理情況說明公布在網站，NCC也會依標準作業進行內容諮詢以決定是否裁處。



NCC表示，經過側錄帶檢視確認，三立新聞11月26日晚間開票節目，於08:11出現屏東縣長侯選人周春米、蘇清泉2人的得票錯置，相關人員發現錯誤後於08:12進行更正，08:46主持人鄭弘儀以口頭說明錯置情況。NCC將請三立進行內部調查，啟動倫理委員會並將決議公布在網站上。



其他與開票相關的檢舉案，民視2件、三立2件、年代1件，檢舉主要是台北地區，民眾認為在某些時間、某些侯選人的得票數變化有問題。



NCC發言人翁柏宗表示，開票計算數字的爭議情況一直都有發生，除了會將個案請中央選委會認定是否違反選罷相關法令，也會請電視台針對開票異當情況陳述意見，啟動倫理委員會調查，結果送NCC再依程序處理。