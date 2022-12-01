祝文宇收購寰宇新聞台涉代持？　陳耀祥：將討論要求簽切結書



▲立委陳椒華質詢要求，NCC應要求寰宇新聞台大股東祝文宇切結資金來源，非來自東森電視大股東張高祥（上圖）。（圖／資料照片）



記者陳世昌／台北報導



NCC(通傳會)主委陳耀祥1日證實，NCC在審議祝文字收購寰宇新聞台母公司亞洲衛星電視公司85%股權申請董監變更案，有委員提出質疑祝文宇背後的資金是來自東森電視大股東張高祥，陳耀祥表示，這個議題屬於個案不便詳細說明，但會儘量避免新聞頻道集中在少數人手裡。



立委陳椒華1日在立院交通委員會質詢近期鏡電視、寰宇新聞台等新聞媒體股權案，可能有資金來源集中在特定人士的疑問，其中鏡電視的大股東祝文宇最近又收購亞洲衛星電視(亞衛)，亞衛旗下有9個衛星電視頻道，包括寰宇新聞台在內。

陳椒華說，有傳聞祝文宇背後有張高祥資金，要求NCC應要求大股東切結如果資金與張高祥有關，NCC依職權撤照。





▲寰宇新聞台大股東祝文宇(左)、東森電視董事長林文淵。（資料照片／記者湯興漢攝）



陳耀祥表示，NCC委員會有討論資金代持這個議題，但要求簽切結書沒有法律依據，他個人立場認為可以簽切結書，如果業者願意的話。



陳耀祥認同，「我個人認為業者同意簽切結比較好，但還是要委員會討論，不是我個人能決定。」



甲山林集團董事長祝文宇旗下禾豐傳媒收購亞洲衛星電視股份有限公司(亞衛)85%股權，向NCC(通傳會)申請亞衛變更董監事，NCC於11月30日首度排入議程審理，邀請收購關鍵大股東祝文宇出席面述，但祝本人未出席，由律師代理，改組後的亞衛擬任董事長范瑞穎與其他新任4董1監全數都出席。