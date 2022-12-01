　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

祝文宇收購寰宇新聞台涉代持？　陳耀祥：將討論要求簽切結書

▲▼茂德國際投資股份有限公司董事長張高祥。（圖／記者林昱均攝）
▲立委陳椒華質詢要求，NCC應要求寰宇新聞台大股東祝文宇切結資金來源，非來自東森電視大股東張高祥（上圖）。（圖／資料照片）

記者陳世昌／台北報導

NCC(通傳會)主委陳耀祥1日證實，NCC在審議祝文字收購寰宇新聞台母公司亞洲衛星電視公司85%股權申請董監變更案，有委員提出質疑祝文宇背後的資金是來自東森電視大股東張高祥，陳耀祥表示，這個議題屬於個案不便詳細說明，但會儘量避免新聞頻道集中在少數人手裡。

立委陳椒華1日在立院交通委員會質詢近期鏡電視、寰宇新聞台等新聞媒體股權案，可能有資金來源集中在特定人士的疑問，其中鏡電視的大股東祝文宇最近又收購亞洲衛星電視(亞衛)，亞衛旗下有9個衛星電視頻道，包括寰宇新聞台在內。

陳椒華說，有傳聞祝文宇背後有張高祥資金，要求NCC應要求大股東切結如果資金與張高祥有關，NCC依職權撤照。

▲▼左起：祝文宇、林文淵。（圖／記者湯興漢攝）
▲寰宇新聞台大股東祝文宇(左)、東森電視董事長林文淵。（資料照片／記者湯興漢攝）

陳耀祥表示，NCC委員會有討論資金代持這個議題，但要求簽切結書沒有法律依據，他個人立場認為可以簽切結書，如果業者願意的話。

陳耀祥認同，「我個人認為業者同意簽切結比較好，但還是要委員會討論，不是我個人能決定。」

甲山林集團董事長祝文宇旗下禾豐傳媒收購亞洲衛星電視股份有限公司(亞衛)85%股權，向NCC(通傳會)申請亞衛變更董監事，NCC於11月30日首度排入議程審理，邀請收購關鍵大股東祝文宇出席面述，但祝本人未出席，由律師代理，改組後的亞衛擬任董事長范瑞穎與其他新任4董1監全數都出席。

氣泡水喝起來！買一箱送一箱才598元

ET快訊
麥當勞5折！　UberEats「12月優惠碼」快收
柯文哲轟國民2黨汙錢！點名1怪案　 阿根廷將奪冠？梅西踢出神
內閣改組第一槍　他辦公室爆已經清空
KID正妹妻孕肚照曝光！　「我生命裡不能沒有她」
苦等555天口罩卻不脫！　他曝「10字理由」萬人超有感
最硬教召開放查詢！　他一查收到通知書崩潰了
物業報價「12人員月薪62萬」　總幹事爽領70K！住戶一看吐
高雄今起狂增「16處科技執法」！　開抓位置曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

寰宇新聞台老闆換人！NCC審議祝文宇收購亞衛85%變更董監

民進黨「偷來屏東縣長」？國民黨曝「計票瑕疵片」　要求重新驗票

赴沖繩宣傳悠遊卡　柯文哲：從沖繩往日本、台灣走向國際

內閣改組醞釀中？　傳徐國勇部長辦公室已經清空

柯文哲轟財團勾結議會　綠酸「選2024炒聲量」藍嗆「亂指控可提告」

藍營立委補選人選難產　陳炳甫批：國民黨動作慢「是該檢討」

點名王世堅接任黨主席！他轟民進黨派系腐化　網嗨喊「堅瑜配」

揭民進黨真正敗選原因　王浩宇：教訓我們的是經濟選民

祝文宇收購寰宇新聞台涉代持？　陳耀祥：將討論要求簽切結書

李進勇重申屏東選務瑕疵未影響結果　綠委怒：若有你頭就斬掉了！

義大利「毒蠍」有錢買不到　科技新貴成死忠粉豪買3台

刺青尪心疼老婆經痛躺床　拿暖暖包貼她肚子超有愛

尪騎腳踏車後座載老婆　一起步秒翹孤輪跌落地

爸洗完澡圍浴巾滑手機　狠貓見「逗貓棒」大爆抓

周予天夜店摟妹回家..認了分手席惟倫　才剛跟她勾手出席王家梁婚禮

1.3億彰化員林一注獨得　開業22年「第5度開頭獎」

巨石強森曝14歲窮到天天偷零食　 重回舊地「掃空巧克力」揭超暖原因！

謝金燕「台灣怎可能有我滿意的價格」　為王偉忠接《營業中2》：海薛一筆XD

最酷刺青？他把載具刺在手臂　實測結果嚇壞店員：真的能刷

趙小僑「第一個有女兒的生日」超日常　42歲才生...願「健康的活著」：陪她很久

民進黨「偷來屏東縣長」？國民黨曝「計票瑕疵片」　要求重新驗票

赴沖繩宣傳悠遊卡　柯文哲：從沖繩往日本、台灣走向國際

內閣改組醞釀中？　傳徐國勇部長辦公室已經清空

柯文哲轟財團勾結議會　綠酸「選2024炒聲量」藍嗆「亂指控可提告」

藍營立委補選人選難產　陳炳甫批：國民黨動作慢「是該檢討」

點名王世堅接任黨主席！他轟民進黨派系腐化　網嗨喊「堅瑜配」

揭民進黨真正敗選原因　王浩宇：教訓我們的是經濟選民

祝文宇收購寰宇新聞台涉代持？　陳耀祥：將討論要求簽切結書

李進勇重申屏東選務瑕疵未影響結果　綠委怒：若有你頭就斬掉了！

民進黨九合一選舉大敗　柯文哲：嚴肅面對民意

民宅發現5歲女童藏木箱中「水泥封屍」　被媽當床頭櫃用4個月

前CIA探員臨終前爆料「51區是真的」：我親眼看過活的外星人

風・Luxury／提醒約會時間夠浪漫了　積家工藝錶加碼藏美好寓意

超商雙雄搶攻口罩解封商機　統一超、全家「買一送一」好康吸客

推展商船、國艦與離岸風電　台船下半年招93名新人、起薪4.5K

台積電股價重返500元大關　含積ETF專家喊買！

民進黨「偷來屏東縣長」？國民黨曝「計票瑕疵片」　要求重新驗票

新營醫院北門分院整建為長照中心工程　榮獲中央公共工程金質獎

遇對向騎士雷殘「一路滑到輪胎邊」！　女星全身發抖：他第一個先看手機

台灣出現不公平的經濟成長　青年長期低薪成國安問題

政治熱門新聞

郭正亮揭露「侯友宜」的可怕：1人完全被邊緣

邱議瑩開噴媒體「你好低喔」　劉寶傑：你好可怕

黃暐瀚嘆：曾勸陳時中「學阿扁就贏」

快訊／警察監視器覆議案沒過　柯文哲怒轟：國、民2黨聯合汙錢！

深綠鐵票沒投陳時中　矢板明夫認同4大關鍵

再發振興券？　蘇貞昌回應了

高嘉瑜為何不退民進黨？　她猜背後盤算：賭對就一飛衝天

獨／屏東爆重大選務疏失！村長票數被錯植

林穎孟落選「關閉臉書」　個人臉書回應了　

蘇貞昌被逼下台　周玉蔻開轟：這種民進黨人好賤

內閣最快明年初小改組　陳建仁呼聲高

總統大選侯友宜贏面大？　郭正亮：若國民黨發生「這事」2024輸一半

戴寧涉貪仍當選「成功四連霸」　臉書曝心情

盾牌牙醫遭威脅人身安全　恐嚇「朋友會去拜訪」

更多熱門

相關新聞

電視台開票疑灌水？最高罰200萬

電視台開票疑灌水？最高罰200萬

NCC(通傳會)主委陳耀祥1日表示，今年九合一選舉各家電視台開票節目，NCC收到5件檢舉內容不當案件，另有三立開票節目發生侯選人票數錯置，將要求業者在21日內提出完整說明，並依程序由外部諮詢委員會審議。陳表示，就目前了解，可能有涉事實查證的問題，如果確認違法最高可罰200萬元。

NCC核定澎湖、金馬有線電視112年收視費

NCC核定澎湖、金馬有線電視112年收視費

三立錯置屏東周春米、蘇清泉票數1分鐘

三立錯置屏東周春米、蘇清泉票數1分鐘

寰宇新聞台老闆換人！祝文宇收購亞衛85%

寰宇新聞台老闆換人！祝文宇收購亞衛85%

NCC趕進度！面談2大電信合併案

NCC趕進度！面談2大電信合併案

關鍵字：

NCC媒體產業

讀者迴響

熱門新聞

口罩解禁6QA一次看！2類人要戴好戴滿

LINE「照片過期」1招避雷！還可當超胖雲端硬碟

TOYOTA入門小車不陽春、超帥氣

登山客曾文水庫迷路驚見黑乾屍！

等到了！超商「咖啡買7送7」

每平方公尺有5條蛇！一家5口登蛇島...竟慘遭滅門

郭正亮揭露「侯友宜」的可怕：1人完全被邊緣

一不小心就噴錢！12月口罩、交通新制一次看

25歲湯佩姿病逝！卵巢癌「5種人容易得」發現已三四期

房間被動過！她裝監視器「驚見公婆1幕」　網逆風反挺

37歲男星「剛結婚幾小時」身亡！新婚妻慟：本來要去拍婚照

邱議瑩開噴媒體「你好低喔」　劉寶傑：你好可怕

快訊／泫雅親口認分手Dawn　7年情斷「以後只是好朋友跟同事」

戶外口罩解禁首日！他見「路上1景象」：自己好像沒穿褲子

全台最大爛尾樓基地荒廢30年　地方盛傳新任地主「將有新動作」

更多

最夯影音

更多
義大利「毒蠍」有錢買不到　科技新貴成死忠粉豪買3台

義大利「毒蠍」有錢買不到　科技新貴成死忠粉豪買3台
刺青尪心疼老婆經痛躺床　拿暖暖包貼她肚子超有愛

刺青尪心疼老婆經痛躺床　拿暖暖包貼她肚子超有愛

尪騎腳踏車後座載老婆　一起步秒翹孤輪跌落地

尪騎腳踏車後座載老婆　一起步秒翹孤輪跌落地

爸洗完澡圍浴巾滑手機　狠貓見「逗貓棒」大爆抓

爸洗完澡圍浴巾滑手機　狠貓見「逗貓棒」大爆抓

周予天夜店摟妹回家..認了分手席惟倫　才剛跟她勾手出席王家梁婚禮

周予天夜店摟妹回家..認了分手席惟倫　才剛跟她勾手出席王家梁婚禮

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面