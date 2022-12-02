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她目睹老公載女同事滑進摩鐵　還被娘家罵「離婚回來很丟臉」

記者黃翊婷／綜合報導

一名人妻難過表示，結婚7年的丈夫與女同事發生婚外情，她親眼目睹兩人開車進摩鐵，後來丈夫提議離婚，把她和小孩趕回娘家，沒想到媽媽第一句話就是「妳被趕回來會讓我跟妳爸丟人現眼」，還要求她學習打扮、忍耐，等丈夫在外面玩膩了就好，「不然離婚回來很丟臉」。

▲摩鐵,旅館,賓館,性行為,偷情,休息,情侶（示意圖／Ettoday資料照）

▲原PO目睹丈夫和女同事前往摩鐵。（示意圖／ETtoday資料照，與本文當事人無關。）

原PO在臉書「靠北婚姻2.0」的文章中聲稱，和丈夫結婚7年，今年9月發現丈夫和某位女同事感情很好，會一起吃午餐、分享生活瑣事，某日她接孩子回家時，順便去買菜，意外看到丈夫開車載送女同事。

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原PO本來沒有多想，直到有一天想用丈夫的手機傳送小孩的照片，女同事剛好傳訊息來，上面寫著「泡澡時忽然好想你在身邊，想你那天幫我搓澡」，當時丈夫說是女同事傳錯訊息，「當晚趁他入睡後，我看了看他的手機，發現沒有那個女同事的訊息」。

起了疑心的原PO觀察一陣子之後，發現丈夫每周六會以同事邀約打高爾夫球為理由，出門和女同事約會，那天她載小孩準備去參加市長盃的數學比賽，親眼目睹丈夫開車載著女同事進入摩鐵，一氣之下決定在當天晚餐後攤牌，丈夫什麼都沒有解釋，隨即離家出走。

原PO說，一周之後丈夫提議離婚，把她和2名孩子趕回娘家，沒想到回到娘家時，媽媽第一句話就是「妳被趕回來會讓我跟妳爸丟人現眼」，要求她去住飯店；隔天早上她接到媽媽打來的電話，劈頭就是一頓碎碎念，說她平常只會工作、帶小孩、做家事，不懂打扮，丈夫才會跟年輕漂亮的女同事跑了，之後要學會打扮和忍耐，乖乖等丈夫在外面玩膩了就好，「不然妳離婚回來很丟臉」。

憂鬱,頭痛、偏頭痛、女孩哭示意圖。（圖／本報資料照）2522253

▲原PO被趕回娘家，媽媽還要求她帶著孩子去住飯店。（示意圖／ETtoday資料照，與本文當事人無關。）

原PO難過地說，聽到媽媽這樣說，心裡真的很難過，「我真的是妳女兒嗎？為什麼要說出這種話？」文章公開之後掀起網友熱議，大家紛紛留言安慰她，「不用為這些人傷心，拿到錢才是王道」、「當媽媽的說這種話比較丟臉」、「妳媽也很自卑，在意別人的眼光怎麼看她」、「這是什麼媽媽，面子比孩子的幸福還重要」。

還有熱心網友勸原PO先冷靜下來，現階段要先思考如何在離婚時為自己和孩子爭取最大利益，所以不要輕舉妄動，想離婚的是男方，女方可以爭取時間跟律師討論如何蒐證、提告，而娘家只會找麻煩無法成為靠山，可以暫時先不聯絡，「這場仗不是妳主動開打的，但人家都開火了，為了妳和孩子，妳得勇敢起來！加油！」

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