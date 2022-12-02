樂華夜市「花壽司350元」菜色超普怒喊扯！永和人秒認出：知名黑店

▲這盒花壽司售價350元。（圖／翻攝自FB我是永和人）

記者施怡妏／綜合報導

一名女網友日前到永和區的樂華夜市逛街，買了一盒花壽司，裡面裝著6種不同口味的壽司，一盒居然要價350元，讓她超傻眼，PO文怒喊店家「坑錢」。貼文曝光後，不少網友笑喊「這家超有名，網路盛傳的黑心壽司店，走過路過都不會進去」。

「樂華夜市裡面，是不是有間烏龍麵壽司店會坑錢？」該名女網友在臉書「我是永和人」發文，買了一盒綜合口味的壽司，菜色普通，看到看板上寫「花壽司180元」，點完之後老闆向她收費，居然要價350元，老闆還問她哪裡人，是不是住附近，「會不會發現我是觀光客很好騙」。

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礙於老闆已經裝好了，原PO也不好意思說不要買，她透露，10年前就有聽過，樂華夜市有間日式料理店的老闆會坐地起價，但想說都過去10幾年了，應該不會有這種事情存在，「沒想到還在？還是我誤會了，現在壽司就是這樣比較貴一點？」

▲在地人表示，這家是出了名的坑錢黑店。（圖／翻攝自FB我是永和人）

貼文一出，眼尖的永和人一眼就認出這家店，「網路上還有他的影片喔」、「這間已經是傳奇了，小弟我是永和人，搬去靠近樂華夜市那邊也30幾年，這家店我只有吃過一次」、「這間不但貴又難吃啊，被嚇到一次」、「那家就是黑店，去吃一次就坑我錢」、「難怪假日家家都客滿，只有這家壽司店空蕩蕩沒有人」、「永和名店」、「恭喜成功解鎖一星據點」。

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