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大陸 大陸焦點 特派現場

救護車坐地起價「5千→2萬」！病危婦險被拉下車　到家2分鐘去世

記者閔文昱／綜合報導 

大陸黑龍江省哈爾濱五常市發生一起黑心救護車事件。有民眾日前打算將癌末的媽媽接回家照顧，並以一趟1200元人民幣（約新台幣5282元）的價格叫了一輛救護車載送，不料上車後車上人員卻坐地起價，將價格抬升至4600元人民幣（約新台幣2萬250元），且還不顧家屬哭求，一度要將病危婦人拉下車，最後婦人到家僅2分鐘就去世。消息曝光後也引發當局關注。

據《極目新聞》報導，54歲何女因患有惡性腫瘤，在哈爾濱市一間腫瘤醫院治療，但因病情嚴重，院方認為時日無多，於是何女的子女就打算將媽媽接回家照顧，好好陪伴母親走過最後的時光。為此，何女家屬也在網路上找到了五常市人民醫院的電話，以1200元人民幣的價格約了一輛救護車。

▲大陸一名救護車司機坐地起價，要求病患家屬支付4600元人民幣「不然就丟荒地」。（圖／翻攝自微博）

▲大陸一名救護車司機坐地起價，要求病患家屬支付4600元人民幣「不然就丟荒地」。（圖／翻攝自微博，下同）

然而，救護車10月27日晚間載著何女及其家屬出發後，車上的司機和救護人員突然在半路告知須繳納多種費用，因此總收費為4600元人民幣。何女家屬得知後，當場拒絕對方要求，雙方還因此發生爭執。司機見何女家屬不同意付錢，直接將車子原地折返，還在一處室外氣溫為零下的空地將何女一家趕下車，並拉著何女的擔架作勢也將她拉出車外。

何女家屬最終在不得已的情況下，還是支付了3140元（約新台幣1萬3800元）的費用給司機，一行人也在10月28日凌晨1點25分終於抵達家中，不過何女才剛躺上床約2分鐘就不幸病逝了。案件曝光後，涉事醫院澄清，該輛救護車並非醫院所有，當時的接線員也已被開除，目前正接受相關部門調查。

▲大陸一名救護車司機坐地起價，要求病患家屬支付4600元人民幣「不然就丟荒地」。（圖／翻攝自微博）

▲何女家屬出示付款紀錄。

五常市公安局11月5日發布通報表示，3名涉案嫌疑人已全部到案，經查，司機何某祥為黑龍江峻博醫療救援公司經營者，10月28日淩晨透過五常市人民醫院120急救中心值機員王某介紹，駕駛新購置的懸掛臨時牌照的救護車（該救護車無合法經營手續），與其雇傭的隨車護士王某睿一同轉運病人。

途中，王某睿以被褥費、針劑費、消毒費等名目提高價格，強迫何女一家支付高額費用，何某祥還以返回出發地或半路停車的方式強迫對方支付。目前，何某祥、王某睿、王某已被依法採取刑事強制措施，案件正在進一步辦理中，「公安機關將依法查處，嚴厲打擊，絕不姑息。」

▲大陸一名救護車司機坐地起價，要求病患家屬支付4600元人民幣「不然就丟荒地」。（圖／翻攝自微博）

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