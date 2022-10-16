秀朗橋河堤淹了！居民曝「大型泡湯1幕」　駕駛移車卡3hrs崩潰

網搜小組／鄺郁庭報導

豪雨狂炸，新北市秀朗橋河堤今（16）日中午後整個淹起來，出動不少拖吊車救援。稍早，「我是永和人」傳出一片哀號聲，因為有車主稱沒收到移車通知、現在找不到車；也有人卡在附近停車場，「移車可能要三小時，暈倒。」；還有居民拍下拖吊車救援畫面，曝光一幕「大型泡湯現場」慘炸。

▲秀朗橋河堤大淹水。（圖／網友 Ashy Liu 授權使用）

秀朗橋河堤中午過後整個淹起來，儘管里長上午有廣播，提醒停在附近的居民移車，停車場也發簡訊告知會拖吊，但很多車主過中午才去移車，停車場整個塞爆。就有車主在臉書「我是永和人」PO出照片，只見等著離場的車子大排長龍，「移車可能要三小時，暈倒。」

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▲▼停車場塞爆了。（圖／翻攝我是我是永和人）

貼文一出，許多車主也超崩潰，「出來後還有一關，找到可以停的紅黃線」、「水門的綠燈亮不到10秒，就要等2分鐘的紅燈」、「我等了半小時才開出水門。」還有車主發文求助，「永和橫移門關閉，可是我沒有收到移車的簡訊，那我的車會跑去哪裡？」

此外，還有住大樓的居民往下拍河堤，可以看到一旁的停車場已經大淹水，多輛拖吊車出動救援還沒開走的車，卻有一台黑車孤零零地泡在水中，讓原PO只能幫QQ，「拖吊車救援還沒開走的車子 #但黑色那一台？」不過原PO也透露，後來有看到黑車被拉起來了。

▲居民看到孤零零的黑車，不禁幫QQ。（圖／網友 Ashy Liu 授權使用）

其他網友則紛紛留言，「早上一早就接到通知，9點就將車開出停好了，應該11點後就很難找車位了吧」、「我是剛好工作去，提早出水門，不然我也一定在那塞」、「河堤暴漲得很厲害，好恐怖 」、「會不會移完雨也停了」、「辛苦了！今天的車主及拖吊人員。」