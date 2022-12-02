柯文哲赴沖繩血拼　大讚悠遊卡「了不起的成就」：要擴展全日本

記者詹宜庭／台北報導

台北市長柯文哲1日下午赴日本沖繩行銷悠遊卡並宣傳疫後觀光，晚間抵達日本後馬上使用「超級悠遊卡」買了10支冰淇淋，強調他要將沖繩與琉球作為跳板，將悠遊卡推廣到全日本，更大讚「這是了不起的成就。」

柯文哲1日晚間抵達沖繩後直衝「國際通」使用悠遊卡消費，並開直播與網友分享血拚過程，不僅買了10支芒果冰，還試穿花襯衫、買禮物送給太太陳佩琪。有媒體問及，市長今天存了多少錢出來買東西？柯文哲表示，他的悠遊卡內本來有1700元，悠遊卡公司又灌了5000元，所以裡面有6700元。他更開玩笑說，去年那個五倍券到現在還沒用完，因為他很省著用。

針對悠遊卡推廣，柯文哲說明，來琉球前可以先在台北買一張悠遊卡，最好是買「超級悠遊卡」，裡面沒有錢可以當場加值，這邊可以加值30萬。柯文哲也大讚，悠遊卡終於跨出國界了，是很了不起的成就。

至於下任市長蔣萬安是否做得到？柯文哲則回應，這個要努力的目標，在疫情之前台灣來沖繩有100萬人，等悠遊卡的生態系建立，從這裡往日本推過去，這有策略的。

柯文哲也強調，民眾到沖繩一定要先去有悠遊卡的店家買賣，在疫情前，來琉球玩的人大概一年有100萬，100萬人來這邊東買西買，專門去有悠遊卡的店，很快就逼迫他們全部都用悠遊卡機了，這樣也能把沖繩當作進攻日本的跳板。而對於悠遊卡使用狀況，柯文哲表示，還不錯，一刷馬上就知道台幣多少錢，最大好處就是不用找零錢。

▲柯文哲在沖繩刷悠遊卡買冰淇淋。（圖／翻攝自Facebook／柯文哲）