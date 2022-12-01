柯文哲赴沖繩「飛機照」曝光　網友心疼喊：清流！坐廉航太辛苦

記者詹宜庭／台北報導

台北市長柯文哲1日下午赴日本沖繩行銷悠遊卡並宣傳疫後觀光，柯文哲稍早透過臉書發文表示，他已經三年沒有搭飛機了，疫情帶來生活上的巨大改變，但實體社交行為還是有不可取代的地方，隨後更貼上搭乘飛機的照片。不過，有眼尖的網友發現，柯文哲所搭乘的飛機為「廉價航空」，直呼「太辛苦！」

▲柯文哲搭乘「樂桃航空」赴琉球參訪。（圖／記者李毓康攝、翻攝自Facebook／柯文哲）

根據北市府透露，柯文哲今日下午率領市府團隊及悠遊卡公司人員赴日本沖繩交流，除拜訪當地政府外，也將參訪當地台資企業，以了解旅宿業者在後疫情時代的發展轉型，並透過交流活動提升台北能見度，迎接疫後新商機。

柯文哲稍早透過臉書發文表示，疫情發生前，一年中有超過80萬的台灣旅客到琉球，因為琉球離台灣非常近，甚至有人開玩笑說「去琉球比去墾丁更近」，這也是悠遊卡選擇跨出國境第一步的地方。

柯文哲說明，悠遊卡在今年11月正式在琉球使用，目前約2000餘點，盼能招攬更多店家推廣悠遊卡服務，而這個跨國案子在過去三年靠視訊會議完成，確實不容易，但是在琉球當地商家的推廣，還是需要靠實體人員才有辦法落地生根，「所以這趟我就來了。」

柯文哲指出，琉球在二次大戰時傷亡慘烈，所以他們對歷史很敏感，直至今日二戰的影響仍然存在，他們有大量的土地作為軍事用途，很多作息都受到干擾，亞洲局勢一緊張，沖繩就受到影響。不過，在疫情後，他們還是急著向國際觀光客伸出友誼的手，呼籲大家趕快來這裡觀光。

柯文哲也在貼文中附上他搭乘飛機的照片，有眼尖的網友發現，柯文哲所搭乘的飛機為「樂桃航空」，直呼「阿北坐廉航位子太辛苦了！」、「椅子太小了啦.......」、「經濟艙的辛苦，是阿北苦民所苦的堅持」、「最樸實的首都市長」、「阿伯是一股清流」，而一旁的背包也引發網友關注，大讚「包包很顯眼喔」、「建軍衛國感覺很讚！」