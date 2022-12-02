黃暐瀚預言「綠營將集火攻擊」　王鴻薇現身留言：帶著鋼盔抵槍林彈雨

▲王鴻薇。（圖／記者陳家祥攝）

記者崔至雲／台北報導

台北市議員王鴻薇接受黨中央徵召，投入台北市立委第三選區補選。媒體人黃暐瀚在臉書預言，王鴻薇參選，綠營將集火攻擊，既然國民黨評估只有王鴻薇可以打贏選戰，國民黨與王鴻薇，就得用接下來38天，證明這是一個正確的決定。王鴻薇則回應，「這席不能敗的壓力太大，只有帶著鋼盔抵著槍林彈雨」。

曾數次表態不願參加台北市立委補選的王鴻薇，1日晚間出現大轉彎，決定接受國民黨徵召，對戰民進黨的吳怡農。不過昨晚記者致電王，她未接電話，僅透過助理在媒體群組發布回應，「不計個人毀譽」。

「王鴻薇參選，綠營將集火攻擊！」黃暐瀚今凌晨在臉書貼文表示，不該參選的理由，前幾天他說過了，「既然國民黨評估只有王鴻薇可以打贏這場選戰，國民黨與王鴻薇，就得用接下來38天，證明這是一個正確的決定。」

黃暐瀚說，不過很顯然，王鴻薇的「落跑」，將提供給親綠媒體「集火攻擊」的素材。民進黨大敗之後，各個親綠政論節目，正在發愁不知道節目怎麼做？蔡總統也不能檢討、行政院長誰接、黨主席誰選，也沒個頭緒？只好罵王世堅、高嘉瑜、何志偉出出氣，消耗每天的時間。

「現在不一樣了，有個落跑議員浮出來」。黃暐瀚預言，綠媒將複製當年台中打顏寬恒的模式，從議會辦公室開銷、助理有沒有私下抱怨、鴻薇姐夫妻感情好不好，打她祖宗十八代，一路打到明年一月八日。

黃暐瀚說，選舉最大的秘密，是票多的人贏。不管會被罵到什麼程度，只要最後票能多過吳怡農，王鴻薇這局就算是贏，反之，那將是慘烈的代價，回頭再看，或許將是，得不償失。

而王鴻薇則在該貼文下方留言，「暐瀚的話句句屬實，只是這席不能敗的壓力太大，只有帶著鋼盔抵著槍林彈雨，為大局而戰！謝謝你了！」。