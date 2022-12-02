女戰神力挺王鴻薇補選　讚金句「老公愛我愛得要死」強悍溫柔

記者黃翊婷／綜合報導

剛連任台北市議員的王鴻薇1日接受國民黨徵召，將投入立委補選。有「金門女戰神」之稱的立委陳玉珍今日（2日）上午在臉書PO文力挺王鴻薇，還引用《論語．衛靈公》，並大讚王之前與資深媒體人周玉蔻在北檢前對嗆，那句「我老公愛我愛得要死」，表現既強悍又溫柔。

▲王鴻薇曾在北檢前與周玉蔻對嗆。（資料照／記者屠惠剛攝）

台北市長當選人蔣萬安選前請辭立委，台北市第3選舉區（中山、北松山）立委缺額補選將在明年1月8日登場，民進黨代理黨主席陳其邁11月30日提名壯闊台灣聯盟理事長吳怡農參選。國民黨方面，王鴻薇在多方勸說之下，於1日晚間點頭答應參加立委補選，國民黨中央將在今日（2日）正式宣布徵召。

▲王鴻薇將投入立委補選。（圖／ETtoday資料照）

陳玉珍2日一早在臉書PO文力挺王鴻薇，文章開頭便引述《論語．衛靈公》，子曰「當仁不讓於師」；她接著表示，這次九合一選舉國民黨大勝，王鴻薇當初開的第一槍就是舉發前新竹市長林智堅論文抄襲弊端，進而打開破口，讓民進黨桃園、新竹連環倒，也讓全民看到民進黨意圖摧毀國家賴以長期發展的學術價值，當時民進黨包含吳怡農在內，幾乎全黨噤聲。

陳玉珍還提到，周玉蔻在選前猛打蔣萬安父親蔣孝嚴過去的緋聞，還在北檢前爆發衝突，當時王鴻薇與周對嗆，一句「我老公愛我愛得要死」，表現既強悍又溫柔。

▲陳玉珍力挺王鴻薇。（資料照／記者邱顯燁攝）

陳玉珍認為，王鴻薇展現出民代正義無所畏懼的精神，也有多屆議員服務的經驗，參選立委當之無愧，還可以擴大為民服務應有的使命與承擔，「鴻薇加油！當仁不讓！我們都是妳的後盾！」