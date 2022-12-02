王鴻薇出戰立委補選　徐巧芯深夜PO文力挺：只有她能贏吳怡農

記者黃翊婷／綜合報導

剛連任台北市議員的王鴻薇1日接受國民黨徵召，將投入台北市第3選舉區（中山、北松山）立委補選，卻遭批評為「落跑議員」。對此，國民黨台北市議員徐巧芯1日深夜在臉書PO出一篇634字的文章力挺，直指只有王鴻薇能贏過對手，「這不是王鴻薇個人的選戰，我們都在，會一起陪著妳打完。加油！」

▲王鴻薇接受國民黨徵召，將投入立委補選。（資料照／記者湯興漢攝）

台北市長當選人蔣萬安選前請辭立委，台北市第3選舉區（中山、北松山）立委缺額補選將在明年1月8日登場，民進黨代理黨主席陳其邁11月30日提名壯闊台灣聯盟理事長吳怡農參選。國民黨方面，王鴻薇在多方勸說之下，於1日晚間點頭答應參加立委補選，國民黨中央將在今日（2日）正式宣布徵召。

由於王鴻薇在九合一選舉中順利連任，但剛當選不久就同意參加立委補選，因此被親綠粉專批評為「落跑議員」。面對外界的批評聲浪，徐巧芯1日深夜在臉書PO文力挺王鴻薇，開頭第一句就是「這不是妳一個人的選戰，我們都在」，她表示，王之前說不選，後來又答應接受徵召，或許有人會感到疑惑，但身為同樣剛連任的議員，她完全可以理解王心中的天人交戰。

▲徐巧芯表示，她完全可以理解王鴻薇心中的天人交戰。（圖／翻攝自Facebook／徐巧芯，下同。）

徐巧芯提到，如果只有「自我」，王鴻薇大可直接拒絕，但為了國民黨的大局，她做出艱難卻重要的決定，「坦白說，如果不是她，我不覺得有任何人能贏」，此時此刻，王需要所有國民黨支持者給予鼓勵，讓王能拿出既有風格，贏過對手。

徐巧芯說，王鴻薇有多屆議員經歷，經過這次選舉，也證明她具備選立委的資格和實力，加上她的戶籍本來就在北松山，未來就是在既有的基礎上服務更多人，「因此我不覺得有什麼問題。她本身是資深議員，更上一層樓服務更多民眾，絕對是一樁好事。國民黨上上下下，應該要全力支持她，讓有戰功的、好的人才能夠在舞台上活躍，這個政黨才會得到民心。」

徐巧芯接著提到，如果王鴻薇能順利選上，也能發揮即戰力在立法院質詢行政院長蘇貞昌，也能揭發更多弊案，「對眾人想下架民進黨的目標只有利而無害」。

至於兩人過往在選舉中的嫌隙，徐巧芯坦言，那些都是過往雲煙，現在回頭看，自己都覺得好笑，根本不值一提，她會盡全力支持王鴻薇，讓王選上立委是1月8日前的唯一目標，「這不是王鴻薇個人的選戰，我們都在，會一起陪著妳打完。加油！」

▼徐巧芯臉書全文。