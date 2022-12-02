他提國民黨2024要備兩套劇本　關鍵都是「他」

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蔡詩萍提國民黨2024要備兩套劇本　關鍵都在侯友宜

▲▼新北市長侯友宜連任成功，大勝對手超過40萬票。投票結果大致底定後，侯友宜來到開票現場發表勝選感言。（圖／記者湯興漢攝）

▲蔡詩萍提出，2024總統大選國民黨至少要有兩套劇本，「如果是侯友宜」或「萬一不是侯友宜」。（圖／記者湯興漢攝）

記者江采蓁／綜合報導

九合一選舉剛落幕，外界已開始關心2024總統大選各陣營的佈局，藍營以大勝逾40萬票連任的新北市長侯友宜成為總統熱門人選，對此，作家蔡詩萍日前在臉書發文分析，2024國民黨至少要有兩套劇本，「如果是侯友宜」或「萬一不是侯友宜」，以免落入跟這次立委補選人選難定的尷尬局面。

蔡詩萍指出，自己從蔣萬安選上台北市長後，立委補選國民黨的尷尬，看出這問題，蔣萬安勝選藍營開心，但留下的立委補選（中山、北松山），反倒讓國民黨陷入尷尬。有戰力的人選，不是戶籍不在那，便是剛選上議員不便跳槽討罵挨，其他有意的人，又恐怕實力不足以跟民進黨籍的吳怡農相競爭。換言之，在立委補選上，即戰力成為國民黨的困窘，「為何困窘？因為沒有提早規劃啊。」他表示，蔣萬安會贏，選前即已看出端倪，國民黨中央應該要有備案的，但看來是沒有。

蔡詩萍提到，這讓他聯想到2024總統大選，其實時程上比一般人想的更為緊迫，因為2024總統大選，總統與立委綁在一起，日程很明確，一定是在2024的一月，「換句話說，過了今年跨年，我們就要說『明年一月選總統了』。」他指出，2024一月選總統選立委，那2023年過了農曆年後，朝野政黨就都要動起來了，最晚不過六七月，朝野人選總該出來。

蔡詩萍表示，多項民調顯示，綠營的賴清德一枝獨秀，除非真的出現什麼結構性的阻力，否則大概綠營支持者也都認定他要代表民進黨選總統，一旦如此，「民進黨支持者的雜音會減少，主力會歸隊，團結力量大。」反觀國民黨，雖然目前侯友宜最被看好，不過藍綠白對照的話，民調上他是落後賴清德的，再加上賴清德是副總統，好整以暇，等待時機上陣。侯友宜相對麻煩，在今年連任成功後，到明年年中才隔半年多，侯友宜能不能明確表態「各位，我要選總統了」，確實是一件蠻麻煩的事，除非黨中央強力為他護航，開山闢路，全力排開阻力。

蔡詩萍認為，這又牽涉到國民黨主席朱立倫的態度，也牽涉到其他有心要挑戰，或被點名應該出來的人選，例如趙少康、韓國瑜、郭台銘等等的動向。他也替國民黨設想一個很可能的場景，「好漢一字排開如下：朱立倫、侯友宜、趙少康、郭台銘」，在民調上，朱立倫、趙少康一直不討好，侯友宜很強，郭台銘不弱，若依民調，朱立倫、趙少康沒機會了，但不表示他們沒有意願，或沒有挑戰的資格，至於侯友宜，因連任才半年有餘，不可能主動表態，郭台銘則完全要看他能否放下全球版圖的事業，以及年紀問題，「但上次初選的經驗，郭董應該記憶猶深，他願不願意再來一次，不無疑問。」

蔡詩萍分析，國民黨若有初選，侯友宜不能主動，郭台銘未必願意，剩下有可能參與初選的人，選項其實不多了，「但符合藍營支持者期待嗎？」若不辦初選，首先朱立倫自己不選的態度要明確，才有乾坤獨斷定規則的正當性，而其他有意角逐者也必須放得下，才有支持共主的最大交集，但這容易嗎？

蔡詩萍表示，所以國民黨千萬不能再重蹈這次面臨立委補選，一下子找不出人選的尷尬，也不要以為時間還早，2024人選那麼多，不像民進黨只有賴清德一枝獨秀，就船到橋頭自然直。他建議，國民黨現在就要有2024「若是侯友宜，該怎麼解套？」與「若不是侯友宜，又該怎麼辦？」的未雨綢繆。

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