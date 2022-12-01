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2022桃園國際移民日　12／3-4「同樂新舞台、新市集」熱鬧展開

▲2022桃園國際移民日

▲桃園新住民文化會館3樓展出「關於家鄉—我所哼唱的、我所想見的、以及我將遇見的」展覽。（圖／文化局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

如果想要準備出國、卻還沒有買好機票的朋友們，歡迎本週六、日(12月3、4日)前往在桃園陽明運動公園熱鬧展開的「2022桃園國際移民日」活動。主辦單位市府文化局1日表示，現場有「同樂新舞台」能享受到多場跨域跨界的樂舞表演，還有充滿豐富異國美食與文創商品的「同樂新市集」，享受桃園多元文化的趣味和融合。

▲2022桃園國際移民日

「2022桃園國際移民日」除了在桃園陽明運動公園可以享受到多元文化的趣味，還能搶先於1- 18日，欣賞在桃園新住民文化會館3樓展出的「關於家鄉——我所哼唱的、我所想見的、以及我將遇見的」展覽，現場將由來自不同國家的朋友們，分享來自島外故鄉的搖籃曲與自己的生命風景，期待和現場來觀展的朋友們，有一場新的對話。

文化局表示，「同樂新舞台」以音樂、舞蹈和歌唱，精彩地在表演中融合了東方與西方，臺灣與世界，現場可以欣賞到來自蒙古傳統民族音樂和古典音樂風格在手風琴的詮釋下，完美融合的演出；以傳統樂器琵琶、二胡、北印度樂器Tabla鼓和Esraj琴，所打造出獨樹一格的音樂風格；震撼大地的非洲鼓舞，再現對生命充滿熱情與力量的態度。

還有，結合臺灣、布列塔尼、愛爾蘭的多元音樂表現，帶著現場觀眾跳出歐洲大陸上古老民謠旋律；再獻上自滄桑低吟到激昂奔放、迷人性感的阿根廷探戈音樂，讓大家可以近距離感受阿根廷探戈充滿靈魂與豐沛情感的演出；以及不能錯過的臺灣唯一結合巴西嘉年華鼓隊和森巴舞蹈女郎的精彩表演，和來自越南、泰國、印尼、緬甸等國家，展現出東南亞豐沛的吟唱舞蹈。

若走入充滿異國美食與文創商品的「同樂新市集」，可輕鬆品嚐來自柬埔寨的綠咖喱、廣西螺獅粉、馬來西亞椰醬飯、越南法國麵包、烏克蘭烤肉捲餅、中東果乾等讓人食指大動的美食，也能體驗優雅的中國旗袍、氣質滿百的越南服飾，還能買到尼泊爾公平貿易的手織布包、絨毛圍巾、泰國手工飾品等精緻小物，可以說是好吃好喝、也買好買滿的異國市集；而「同樂新劇場」，則由桃園傑出演藝團隊 《何日君再來劇團》和《犀牛劇團》，帶領對藝術表演有興趣的新住民及其二代朋友們，透過互動訪談所撰寫出的兩場新劇目，演繹出新住民精彩的生命故事。

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