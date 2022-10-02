人潮塞爆士林！白晝之夜遭批動線差、空間擠　北市：疫情後累積效應

▲2022白晝之夜。（圖／台北市文化局提供，下同）

記者袁茵／台北報導

台北市政府與法國在台協會一年一度合辦的「台北白晝之夜」於1日晚間登場，此次主場移師士林，吸引大批年輕人朝聖，把士林擠得水洩不通，因此也引來民眾抱怨動線不佳、一直排隊但作品卻很少。面對外界批評，台北市文化局2日回應，推估是疫情過後及活動品牌累積效應，會繼續改善精進。

針對民眾抱怨動線亂、空間擁擠且人潮多，難以好好欣賞等評價，台北市文化局2日晚間表示，今年白晝之夜為邀請民眾走入士林街頭，規劃四大展區，民眾非常熱情、參與踴躍，不論是開放性空間或是室內場館都出現相當多的人潮，「推估應是疫情過後及活動品牌累積的效應。」

北市文化局指出，動線規劃部分，白晝之夜採分散式展場設計，帶領民眾在遊走間重新觀看認識城市各個空間角落，並透過現場工作人員、指標系統、宣傳摺頁及結合網站「數位地圖」、「自訂行程」等規劃引導民眾遊逛；同時因疫情不確定因素，今年活動整合現場與線上體驗，無法到現場的觀眾也可在線上體驗精彩活動，「謝謝民眾的建議，文化局會繼續改善精進。」

針對1日舉辦的白晝之夜，有PTT網友以「白晝之夜去三個小時沒看到啥正常嗎」為題發文，提到他走了3個小時，從劍潭到士林再到士林官邸，結果從頭到尾都沒看到什麼東西，只見滿滿人潮，而且展品也比想像中少，這活動到底在幹嘛？

也有網友在Dcard上以「主辦忘記白晝之夜的精神了嗎」為題發文，直呼今年白晝之夜真的「爛到最炸」，只像是士林夜市振興計畫的商業活動，除了人多，動線規畫又不好，就是一直在排隊，然而作品卻很少，甚至連作品指示牌都沒有，卡在人群中真的又熱又累。

另也有網友直接點出2個覺得無法接受的缺點，第一是動線亂，展品和表演位置太分散，逛完需要極大的體力和耐心；第二是空間擁擠、人潮多，實在難以好好欣賞，「令人失望透頂的白晝之夜！」