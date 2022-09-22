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高雄最美打卡酒店！陳其邁賞高空日落超Chill…忍不住按快門

▲承億酒店發布會。（圖／記者許宥孺攝）

▲高雄承億酒店舉行發布會。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

華人最大文創設計旅店龍頭「承億集團」斥資10億元，於高雄亞洲新灣區創建承億酒店，打造「全球唯一高空懸挑透明無邊際泳池」，可欣賞超美高空日落平台，成為高雄最美打卡景點，22日正式對外營運。高雄市長陳其邁22日傍晚應邀出席，在池畔喝著香檳、聆聽交響樂，欣賞極佳美景，感覺超Chill，也忍不住拿手機按下快門、記錄美麗的一刻。

承億集團在後疫情時代下，逆勢插旗高雄，以五星級飯店規格打造「承億酒店」，為集團環島島鏈計畫再添新里程。22日於酒店內高空無邊際泳池畔舉辦發佈會，正式宣告對外營運。高雄市長陳其邁、副市長史哲、中國信託慈善基金會董事長辜仲諒、台灣人壽總經理莊中慶等產、官、學界貴賓應邀出席，現場冠蓋雲集熱鬧非凡。

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▲承億集團董事長戴俊郎。（圖／記者許宥孺攝）

▲承億集團董事長戴俊郎。（圖／記者許宥孺攝）

承億集團董事長戴俊郎表示，「 『讓飯店成為旅行的目的地』是承億集團的目標，高雄承億酒店是承億集團第8家飯店，透雄高雄市政府的願景實踐、劉培森建築師的規劃、與中國信託台灣人壽打造，以及許多合作夥伴的協力，承億酒店才能順利對外營運。我期許並將努力讓承億酒店成為不只是一間國際級酒店，更是懷抱國際級圖書館的文化場域，透過旅行與閱讀向全世界分享台灣美麗且獨特的在地文化。」

戴俊郎笑說：「我晚上常常接到文化局張書銓技正的電話，日以繼夜盯這個案子，現在缺工缺料，又碰上疫情，能夠如期完成，要感謝市政府的支持。」

▲高雄市長陳其邁稱戴俊郎董事長「疫情期間敢做酒店很不簡單」。（圖／記者許宥孺攝）

▲高雄市長陳其邁大讚戴俊郎董事長「疫情期間敢做酒店很不簡單」。（圖／記者許宥孺攝）

高雄市長陳其邁表示，天涯海角都是好的旅遊勝地，只要用心體會高雄就會愛上高雄，他要特別感謝張技正，替他打了很多電話給承億，這證明高雄市政府緊迫盯人催進度，不是只有市長一個人在做，包括底下專員、科長等行政人員都非常努力。

陳其邁說：「我很佩服戴董事長的眼光，坦白講，當時，疫情底下要做酒店很冒險，他為戴董的勇氣感到不簡單，聽說現在都客滿了，大家都是來這裡朝聖打卡。」

▲高雄港灣日落太美，陳其邁忍不住轉身拍照留念。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄港灣日落太美，陳其邁忍不住轉身拍照留念。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲承億酒店可拍到高空日落美景，陳其邁也「趁亂」緊急按快門留念。（圖／陳其邁提供）

▲陳其邁用手機拍下美麗的高雄港灣。（圖／陳其邁提供）

「看右邊就能看到夕陽，要去哪裡找種景色？」陳其邁致詞時笑稱，自己現在講話都不重要了，要在場的貴賓趕快拍照記錄最美的一刻，最後更趁啟動儀式上台時，把握時間拿出手機，按下快門記錄日落最美的一刻。

《東森新媒體ETtoday》記者詢問陳其邁，稍早拍了什麼畫面？陳其邁說，拍了港灣的景色，希望時間就停留在這一刻，「跟對的人來對的城市，享受高雄的美景，真的很幸福」。

▲▼高雄承億酒店24樓的「高空懸挑透明無邊際泳池」可將高雄港灣美景盡收眼底。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼高雄承億酒店24樓的「高空懸挑透明無邊際泳池」可將高雄港灣美景盡收眼底。（資料圖／記者許宥孺攝）

▲▼高雄承億酒店24樓的「高空懸挑透明無邊際泳池」可將高雄港灣美景盡收眼底。（圖／記者許宥孺攝）

承億酒店自8月份對外試營運以來，全台旅客蜂擁而來，尤其萬眾注目位在酒店24樓的「高空懸挑透明無邊際泳池」，強勢佔據社群媒體的版面，成為高雄最熱門的打卡點。置身池畔亞洲新灣區的遼闊景觀盡收眼底，白天的高雄港灣透過暖陽日照將海天連成一線，傍晚夕陽落下滿天晚霞映入眼簾，夜晚鳥瞰絢爛市景則讓身心靈感到放鬆。

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