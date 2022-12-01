最高補助60萬！大型柴油車汰舊換新補助倒數　本月底截止

▲環保署提醒，大型柴油車汰舊換新補助進入倒數計時。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者許敏溶／台北報導

為推動大型柴油車汰舊換新，環保署在2020年推出相關補助，其中汰舊換新最高可補助60萬元，環保署今（1日）提醒有換購大型柴油車需求車主，今年是汰舊換新補助最後一年，本月底將截止，目前進入倒數計時，請車主把握最後申請時間，若擔心新車無法在今年底交車掛牌，只要在本月底前檢附舊車行車執照影本及新車買賣契約書影本提出申請，即使舊車沒有先報廢，新車還沒領牌，也可以獲得補助資格。

依據環保署調查，柴油大貨車的污染排放量大，佔我國PM2.5總排放量11.2%，且世界衛生組織國際癌症研究署（IARC）將柴油廢氣列為一級致癌物，故環保署在2020年推動大型柴油車汰舊換新補助辦法，環保署表示，只要是2016年9月30日以前出廠，也就是1期至3期的大型柴油車輛，不論是汰舊換新、換中古車或加裝空氣污染防制設備或調修燃油控制系統，都有補助，其中汰舊換新最高可補助60萬元。

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環保署提醒車主，大型柴油車汰舊換新補助只到本月底，目前已經進入倒數計時，想要申請補助車主，務必在12月31日收件截止日前提出申請，逾時即不予補助，有意願者只需要透過上網申請，並上傳相關附件，即可完成送件。相關補助資訊可至「大型柴油車多元補助方案線上申請系統」查詢。

若沒有換購車輛需求的車主，環保署指出，為鼓勵車主落實車輛維修保養，也有提供調修燃油控制系統補助，期限到明（112）年12月31日，而今（111）年最高可獲得10萬元補助，明（112）年補助上限降為8萬元，請車主把握機會儘快提出申請，共同改善道路上的空氣品質。