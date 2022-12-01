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流感再添2重症！20多歲男「意識不清、語無倫次」染A流住進加護

▲▼指揮中心11/25記者會，發言人莊人祥說明。（圖／指揮中心提供）

▲疾管署副署長莊人祥說明。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

新冠疫情降溫，但流感疫情蠢動！疾病管制署今（1）日公布國內新增2例流感併發重症，分別是10多歲兒童與20多歲青壯年，且都在加護病房救治中。其中20多歲男性在11月19日突然出現意識不清、語無倫次症狀被送往急診，因為當時新冠、流感檢驗都陰性，一度懷疑日本腦炎，後來才被驗出A型流感；另外也增加一起流感重症死亡。

疾管署副署長莊人祥說明，本周再新增2例流感併發重症通報，另外有1例原通報重症個案死亡。死亡個案為80幾歲女性，本身有糖尿病心血管疾病，11/19死亡，經通報研判死因與流感相關。

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至於新增的重症，1例為10幾歲國小男童，10月20日已經打了本季流感疫苗，本身有潛在病史。11月16日開始發病，晚上出現食慾不振、痰多、發燒，在家裡曾此用退燒藥，隔天清晨仍發燒，症狀沒有緩解。

莊人祥指出，男童送醫院急診檢查發現右側肺炎，新冠檢驗陰性，流感病毒陽性，感染A型H3N2，收治住院使用抗病毒藥物治療，但症狀沒有明顯改善，於22日因為呼吸喘、血壓低，轉加護病房照護。

另外一起則是20多歲男性，莊人祥說明，個案沒有慢性病史，沒有接種流感疫苗，11月19日出現意識不清、語無倫次，被家人送急診，當時檢測流感、新冠、登革熱都陰性，診斷疑似無菌性腦炎，21日進入加護病房，一度懷疑是日本腦炎或者登革熱，後來在25日驗出A型流感，並於開立抗病毒藥物。

莊人祥指出，當發生病毒性腦炎時就可能會出現語無倫次的症狀，個案目前還在加護病房，但情況有比入院時改善。

本流感季自10月以來已經累計11例流感併發重症確定病例，其中3例死亡；個案中大多數感染H3N2，也大多數沒有接種疫苗。莊人祥說明，目前流感情比較難以評估，因為輕症症狀和新冠相重疊，下降趨勢有可能是新冠，和流感比較無關；另從重症來看，過去流感流行時期每周大概都有幾十例個案發生，目前重症還是散發，評估尚未到流行。

莊人祥也提到，今年公費流感疫苗接種情況不錯，從10月開打以來已經接種590萬劑，剩餘不到50萬劑，提醒符合公費資格民眾還是可以趕快接種。

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