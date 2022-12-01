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桃園蘆竹偏僻民宅深夜頻傳吆喝聲　警拂曉攻堅破天九牌賭場

▲蘆竹警方昨（30）日凌晨在五青路偏僻民宅破獲天九牌職業賭場，將陳姓負責人等5名工作人員依賭博罪嫌送辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲蘆竹警方昨（30）日凌晨在五青路偏僻民宅破獲天九牌職業賭場，將陳姓負責人等5名工作人員依賭博罪嫌送辦。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市蘆竹警分局選前接獲線報指稱，轄區內五青路偏僻民宅深夜經常傳出吆喝聲且人員進出頻繁，警方埋伏蒐證逾1周，昨（30）日凌晨3時許持地院核發搜索票攻堅，當場查獲天九牌職業賭場，其中賭客蔡姓男子自稱是北市刑大偵查佐，目前由警方督察人員調查釐清。警方將負責人陳姓男子等5名工作人員依賭博罪嫌移送桃園地檢署偵辦，其餘63名賭客則依社維法裁處。

▲蘆竹警方昨（30）日凌晨在五青路偏僻民宅破獲天九牌職業賭場，圖為現場賭資與天九牌等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲蘆竹警方破獲天九牌職業賭場，圖為現場賭資與天九牌等證物。

蘆竹警方指出，上月選前警方在接獲線報展開調查，經長期埋伏監控，確認位於五青路上偏僻民宅深夜起出入分子複雜，報請桃園地檢署指揮偵辦，並向桃園地院請得搜索票，先制伏門禁工作人員後隨即攻堅進入屋內，查獲這起大型天九牌職業賭場。現場有63名賭客，起出賭資9萬餘元、籌碼25萬餘元、天九牌與點鈔機等證物。

63名賭客中，其中1人自稱是台北市刑大蔡姓偵查佐。北市刑大表示，蔡姓偵查佐掌握桃園蘆竹有一場天九牌，但不定時間、不特定地點營業，所以透過線人帶路前往現場蒐證，但沒想到卻抓到自己人，事後蔡員也表明身分，強調在現場並沒有參與賭博行為。

蘆竹警方調查，賭場負責人是43歲的陳姓男子，陳男在蘆竹區與大園區交界處承租民宅暗自經營賭場，自認選舉過後，警察勤務會比較鬆懈，警方發現陳男租屋處裝設大批監視攝影鏡頭，還對準屋外各個角落。

▲蘆竹警方昨（30）日凌晨在五青路偏僻民宅破獲天九牌職業賭場，圖為現場起獲25萬餘元籌碼與點鈔機牌等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲現場起獲25萬餘元籌碼與點鈔機牌等證物。

警方在現場查獲63名男女賭客，年齡介於31至69歲間，被依違反社會秩序維護法進行裁處，陳姓負責人等5名工作人員則依賭博罪嫌被送辦。

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