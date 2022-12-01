桃園蘆竹、八德再爆賄選案　檢察官將提起當選無效之訴

▲桃園檢調根據蘆竹、八德某里長候選人以幽靈人口、每票1000元方式賄選，檢方偵訊後諭知以10萬至30萬元不等交保，候選人如當選將提當選無效之訴。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

九合一選舉剛落幕，桃園地檢署仍持續發動查四波賄選調查，其中針對蘆竹區某林姓里長候選人透過胡姓樁腳將沈姓等12名人士在該里虛設戶籍，偵訊後依妨害投票正確罪嫌，諭知相關人以12萬、10萬元交保。另，八德區游姓里長候選人為求當選，以透過樁腳以每票1000元行賄里民，經約談被告與里民24人到案說明，訊後依違反選罷法諭知以10到30萬不等交保。檢方將根據市選委會公告的當選名單，當選者若涉及賄選，提起當選無效之訴。

桃園地檢署選後仍持續發動4波查賄行動，檢察官高玉奇指揮桃園市警局蘆竹分局，偵辦蘆竹區某林姓里長候選人為求當選，透過胡姓樁腳，將沈姓等12人戶籍，遷徙虛設至該里等3處，經拘提林姓里長候選人到案訊問，認為林、胡姓樁腳等2人涉犯刑法第146條第2項妨害投票正確罪嫌，諭命以12萬、10萬元不等交保。

檢察官高健祐指揮桃園市調處、桃園市警局八德分局，偵辦八德區游姓里長候選人為求當選，透過樁腳以每票1000元行賄里民。經法院核發搜索票搜索3處，通知游姓里長候選人、證人共計24人到案，檢察官訊畢後認游姓里長候選人、賴姓、蕭姓樁腳等3人涉嫌違反公職人員選舉罷免法第99條第1項投票行賄罪嫌，因犯罪嫌疑重大，諭知分別依30萬、20萬與10萬元交保。

桃檢呼籲，選後絕無法律空窗期，不論是選前賄選或選後交付「後謝」行賄等妨害選舉公正行為，桃檢絕對嚴查速辦不鬆懈。並於桃園市選舉委員會公告當選名單後，檢視偵辦賄選案件，就符合公職人員選舉罷免法第120條第1項3款要件者，將提當選無效之訴，使行賄者、虛偽設籍者無從享有當選結果。

此外，桃檢針對即將舉辦之桃園市議會議長、副議長與復興區民代表會主席、副主席選舉，仍將強力查緝賄選情事以遏止不法，籲請民眾加入檢舉行列，知悉賄選情事，請撥打桃園地檢署行動檢舉專線：0937-728-793，或免費檢舉專線 0800-024-099（撥通轉4）檢舉賄選，若因而查獲賄選，可領取至少50萬元檢舉獎金，檢舉人身分絕對保密，以維護公正、公平之選舉。

【更多新聞】

►選後首露面 是否組閣及角逐黨主席？鄭文燦：須回應民意

►搶超商51萬「打不開補鈔匣」全丟水裡 放火燒車...口罩成鐵證

►色男深夜藉故搭訕女子 趁機熊抱襲臀撫摸隱私處下場曝光