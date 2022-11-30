色男深夜藉故搭訕女子　趁機熊抱襲臀撫摸隱私處下場曝光

▲桃園市黃姓男子去年12月間凌晨見女子深夜獨站在公車站旁，竟起歹念熊抱女子並襲臀與隱私處。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市黃姓男子去年12月間凌晨在桃園區公車站前發現一名妙齡女子獨處，見四下無人竟起色心，上前搭訕後趁機熊抱，並伸出鹹豬手撫摸臀部與身體隱私部位，女子驚嚇不已，黃男被嚇跑，女子事後向警方報案提告；桃園地院審理時，黃男坦承不諱，法官審結依犯性騷擾防治法之性騷擾罪，處有期徒刑2月，得易科罰金，還可上訴。

檢警調查，26歲黃姓男子去年12月6日凌晨零時20分許，在桃園市中壢區某公車站旁，見一名妙齡女子在車站旁獨處，黃男竟起歹念，藉故上前搭訕，且突然從後方熊抱女子，伸出鹹豬手襲臀與撫摸隱私處，女子被嚇得尖叫，黃男性騷擾得逞後趕緊逃離，女子受害後氣得向中壢警方報案提告，檢方複訊時，黃男坦承不諱，檢察官偵結依違反性騷擾防治法聲請簡易判決處刑。

桃園地院法官審理時，黃男就犯罪事實坦承不諱，受害女子則指證歷歷，另有證人證述可稽佐證，警方提供監視器畫面影像、翻拍照片等佐證，法官認為被告犯行堪以認定。

法官審酌，被告所為係犯性騷擾防治法第25條第1項之意圖性騷擾觸摸臀部、其他身體隱私處罪嫌，被告曾有強制性交等前科，審結依犯性騷擾防治法之性騷擾罪，處有期徒刑2月，得易科罰金，本案還可上訴。

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