新手神預測！ 他運彩「花500中17萬」　網跪：太鬼了

▲世界盃足球賽29日B組賽事中英格蘭隊以3：0擊敗威爾斯隊，成功取得16強門票後，英格蘭隊球員激動地擁抱。（圖／路透社）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

2022卡達世足開踢後，台灣也刮起一陣旋風，不少民眾因此嘗試購買運動彩券。一名網友就表示，自己和家人第一次買運彩，沒想到只花500元就幸運抱得17萬元回家，因此特地發文讓大家「沾沾喜氣」，許多網友們看到文章後，紛紛留一排「C（吸）」，希望也能吸取好運。

一名網友在Dcard大型賽事版以「新手運氣！賠率342！」為題發文，表示自己家人第一次購買運彩，11月29日花了500元買了運彩，卻幸運中了171281元，因此分享喜氣讓大家沾沾，一起中獎，並附上運彩的照片。

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從照片中可見，原PO買了「塞內加爾對厄瓜多2：1、卡達對荷蘭0：2和英格蘭對威爾斯3：0」，彩券下方寫著「最高可能中171,281元」。

沒想到在三場賽事結束後，竟然預測全命中，如願抱走17萬元的最高獎金，「新手運」發威，在賠率342的狀況下猛賺一筆。

▲超幸運網友世足運彩「花500元中17萬元」。（圖／翻攝自Dard）

許多網友紛紛留一排「C」字，「C~~~」、「C好運」、「ccc我就服妳」、「恭喜發財阿CCC」；還有網友表示「太鬼了吧⋯⋯」、「太鬼⋯我只中塞內獨贏跟荷蘭2:0」、「足球買冷門 豪車開進門」、「串比分還能全中真的太鬼了」、「太扯了吧 你家人是從未來來的嗎」、「太強」、「比分完全正確好強」。

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