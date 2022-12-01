　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

蘋果公布2022年台灣Podcast精選　股癌、豬探長推理故事集都上榜

▲蘋果公布台灣2022年Podcasts精選節目。（圖／取自蘋果）

▲蘋果公布台灣2022年Podcasts精選節目。（圖／取自蘋果）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果日前頒發了「年度節目」給美國備受好評的敘事歷史系《Slow Burn》最新一季，而在台灣，蘋果也公布 2022 年的編輯精選節目，獲選名單包含Gooaye 股癌、豬探長推理故事集等。

《Slow Burn》由 Slate 執行編輯 Susan Matthews 主持的「Roe v. Wade」。這一季在 2022 年 6 月期間發佈，總共四集的季度探討意義重大的 1973 年最高法院判決的前因後果，幫助聽眾深入了解這個普世且合乎時宜的人權問題。Apple Podcasts Award 表揚「年度節目」及其團隊的卓越品質、創新和影響力。

負責 Apple Music 與 Beats 的 Apple 副總裁 Oliver Schusser 表示，Apple Podcast 讓使用者發掘新節目、欣賞喜愛的內容、解鎖加值聆聽體驗，並支持節目幕後創作者。podcast 在生活中扮演要角，不僅幫助了解各式資訊，也提供娛樂與靈感來源。

台灣 2022 年的編輯精選節目，首先是 Gooaye 股癌，是台灣最受歡迎的節目。 同時，以其穩定的節目質量，也是財經類節目的佼佼者。 另外，豬探長推理故事集，是由如果兒童劇團製作。 台灣的兒童類故事市場今年非常繁榮，有眾多新興兒童品牌不斷湧現。 豬探長推理故事集，以其原創形象、分角色演播、優質的策劃後期，在兒童類節目中脫穎而出。

而「全球串連早安新聞｜Morning Taiwan Glocal News」在台灣，很多聽眾在通勤的時候都有收聽新聞節目，了解時事動態的習慣。 全球串連早安新聞，週一到週五會讓聽眾補充時事營養素，與世界接軌。

下一本讀什麼，志在解決「不知道下一本到底該讀什麼書？」這個愛書的聽眾們的問題。 節目分享閱讀的點滴，心得和評論。 它所代表的讀書類節目，幫助聽眾用耳朵為生活充電。

氣泡水喝起來！買一箱送一箱才598元

ET快訊
快訊／辦公室清空為內閣改組？　徐國勇回應了
壽司郎吃4小時不付錢！　女挑3餐廳狂嗑8378元
麥當勞5折！　UberEats「12月優惠碼」快收
柯文哲轟國民2黨汙錢！點名1怪案　 阿根廷將奪冠？梅西踢出神
內閣改組第一槍　他辦公室爆已經清空
KID正妹妻孕肚照曝光！　「我生命裡不能沒有她」
苦等555天口罩卻不脫！　他曝「10字理由」萬人超有感
最硬教召開放查詢！　他一查收到通知書崩潰了
物業報價「12人員月薪62萬」　總幹事爽領70K！住戶一看吐

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

蘋果公布2022年台灣Podcast精選　股癌、豬探長推理故事集都上榜

蘋果發布iOS 16.1.2更新　推出兩大功能改進

蘋果更新過時清單　這幾款iMac將無法維修

新Mac來了？蘋果M2 Max晶片跑分結果曝光　

蘋果第3間直營店選定台中？知情人士點頭　果粉狂喊「設在這裡」

LINE實用小密技！「長按App」秒開4功能　電子支付不再被人狠瞪

今年都聽什麼歌？蘋果推全新Replay　一眼了解喜愛的音樂

果粉快下載！蘋果公布年度最佳App、遊戲

蘋果新直營店坐落台中？官方求職頁面洩密

郭明錤預估iPhone 14 Pro系列將少2千萬支　鴻海恐丟15 Pro獨家

義大利「毒蠍」有錢買不到　科技新貴成死忠粉豪買3台

刺青尪心疼老婆經痛躺床　拿暖暖包貼她肚子超有愛

尪騎腳踏車後座載老婆　一起步秒翹孤輪跌落地

爸洗完澡圍浴巾滑手機　狠貓見「逗貓棒」大爆抓

周予天夜店摟妹回家..認了分手席惟倫　才剛跟她勾手出席王家梁婚禮

1.3億彰化員林一注獨得　開業22年「第5度開頭獎」

巨石強森曝14歲窮到天天偷零食　 重回舊地「掃空巧克力」揭超暖原因！

謝金燕「台灣怎可能有我滿意的價格」　為王偉忠接《營業中2》：海薛一筆XD

最酷刺青？他把載具刺在手臂　實測結果嚇壞店員：真的能刷

趙小僑「第一個有女兒的生日」超日常　42歲才生...願「健康的活著」：陪她很久

蘋果公布2022年台灣Podcast精選　股癌、豬探長推理故事集都上榜

蘋果發布iOS 16.1.2更新　推出兩大功能改進

蘋果更新過時清單　這幾款iMac將無法維修

新Mac來了？蘋果M2 Max晶片跑分結果曝光　

蘋果第3間直營店選定台中？知情人士點頭　果粉狂喊「設在這裡」

LINE實用小密技！「長按App」秒開4功能　電子支付不再被人狠瞪

今年都聽什麼歌？蘋果推全新Replay　一眼了解喜愛的音樂

果粉快下載！蘋果公布年度最佳App、遊戲

蘋果新直營店坐落台中？官方求職頁面洩密

郭明錤預估iPhone 14 Pro系列將少2千萬支　鴻海恐丟15 Pro獨家

快訊／辦公室清空為內閣改組？　徐國勇：沒有啦！還有很多東西

泫雅分手有徵兆：他是瘋子！　3個月前提Dawn無奈「不想再聊他」

閨蜜約起來！北市「7家飯店玩樂提案」隱藏版浴缸房、摩鐵開趴

民宅發現5歲女童藏木箱中「水泥封屍」　被媽當床頭櫃用4個月

前CIA探員臨終前爆料「51區是真的」：我親眼看過活的外星人

風・Luxury／提醒約會時間夠浪漫了　積家工藝錶加碼藏美好寓意

超商雙雄搶攻口罩解封商機　統一超、全家「買一送一」好康吸客

推展商船、國艦與離岸風電　台船下半年招93名新人、起薪4.5K

台積電股價重返500元大關　含積ETF專家喊買！

民進黨「偷來屏東縣長」？國民黨曝「計票瑕疵片」　要求重新驗票

3C家電熱門新聞

LINE實用小密技　「長按App」秒開4功能

果粉快下載！蘋果公布年度最佳App、遊戲

新Mac來了？蘋果M2 Max晶片跑分結果曝光　

蘋果新直營店坐落台中？官方求職頁面洩密

第3間蘋果直營店選定台中？果粉嗨許願「設在這裡」

更新LINE電腦版「字變超小」　3步驟秒解

讓手機再戰久一點！3C達人公開電池續航「維持100%」關鍵

全球最容易被破解密碼出爐　台灣人最愛用這三個字

蘋果更新過時清單　這幾款iMac將無法維修

蘋果發布iOS 16.1.2更新　推出兩大功能改進

LINE更新爆災情「當機+超耗電」！2招自救曝光

今年都聽什麼歌？蘋果推全新Replay　一眼了解喜愛的音樂

中華電信Wi-Fi全屋通到哪攏誒通

iPhone 15曝光！這項功能大躍進　人物逆光也清晰

更多熱門

相關新聞

蘋果更新過時清單　這幾款iMac將無法維修

蘋果更新過時清單　這幾款iMac將無法維修

蘋果更新過時產品列表，將幾款 2013 年和 2014 年的iMac型號指定為過時產品，這些 Mac此後將不再符合維修條件。

第3間蘋果直營店選定台中？果粉嗨許願「設在這裡」

第3間蘋果直營店選定台中？果粉嗨許願「設在這裡」

風險日高！蘋果供應鏈減少在中國製造

風險日高！蘋果供應鏈減少在中國製造

今年都聽什麼歌？蘋果推全新Replay　一眼了解喜愛的音樂

今年都聽什麼歌？蘋果推全新Replay　一眼了解喜愛的音樂

果粉快下載！蘋果公布年度最佳App、遊戲

果粉快下載！蘋果公布年度最佳App、遊戲

關鍵字：

蘋果Podcast

讀者迴響

熱門新聞

口罩解禁6QA一次看！2類人要戴好戴滿

LINE「照片過期」1招避雷！還可當超胖雲端硬碟

TOYOTA入門小車不陽春、超帥氣

登山客曾文水庫迷路驚見黑乾屍！

等到了！超商「咖啡買7送7」

每平方公尺有5條蛇！一家5口登蛇島...竟慘遭滅門

郭正亮揭露「侯友宜」的可怕：1人完全被邊緣

一不小心就噴錢！12月口罩、交通新制一次看

25歲湯佩姿病逝！卵巢癌「5種人容易得」發現已三四期

房間被動過！她裝監視器「驚見公婆1幕」　網逆風反挺

37歲男星「剛結婚幾小時」身亡！新婚妻慟：本來要去拍婚照

邱議瑩開噴媒體「你好低喔」　劉寶傑：你好可怕

快訊／泫雅親口認分手Dawn　7年情斷「以後只是好朋友跟同事」

戶外口罩解禁首日！他見「路上1景象」：自己好像沒穿褲子

全台最大爛尾樓基地荒廢30年　地方盛傳新任地主「將有新動作」

更多

最夯影音

更多
義大利「毒蠍」有錢買不到　科技新貴成死忠粉豪買3台

義大利「毒蠍」有錢買不到　科技新貴成死忠粉豪買3台
刺青尪心疼老婆經痛躺床　拿暖暖包貼她肚子超有愛

刺青尪心疼老婆經痛躺床　拿暖暖包貼她肚子超有愛

尪騎腳踏車後座載老婆　一起步秒翹孤輪跌落地

尪騎腳踏車後座載老婆　一起步秒翹孤輪跌落地

爸洗完澡圍浴巾滑手機　狠貓見「逗貓棒」大爆抓

爸洗完澡圍浴巾滑手機　狠貓見「逗貓棒」大爆抓

周予天夜店摟妹回家..認了分手席惟倫　才剛跟她勾手出席王家梁婚禮

周予天夜店摟妹回家..認了分手席惟倫　才剛跟她勾手出席王家梁婚禮

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面