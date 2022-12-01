蘋果公布2022年台灣Podcast精選　股癌、豬探長推理故事集都上榜

▲蘋果公布台灣2022年Podcasts精選節目。（圖／取自蘋果）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果日前頒發了「年度節目」給美國備受好評的敘事歷史系《Slow Burn》最新一季，而在台灣，蘋果也公布 2022 年的編輯精選節目，獲選名單包含Gooaye 股癌、豬探長推理故事集等。

《Slow Burn》由 Slate 執行編輯 Susan Matthews 主持的「Roe v. Wade」。這一季在 2022 年 6 月期間發佈，總共四集的季度探討意義重大的 1973 年最高法院判決的前因後果，幫助聽眾深入了解這個普世且合乎時宜的人權問題。Apple Podcasts Award 表揚「年度節目」及其團隊的卓越品質、創新和影響力。

負責 Apple Music 與 Beats 的 Apple 副總裁 Oliver Schusser 表示，Apple Podcast 讓使用者發掘新節目、欣賞喜愛的內容、解鎖加值聆聽體驗，並支持節目幕後創作者。podcast 在生活中扮演要角，不僅幫助了解各式資訊，也提供娛樂與靈感來源。

台灣 2022 年的編輯精選節目，首先是 Gooaye 股癌，是台灣最受歡迎的節目。 同時，以其穩定的節目質量，也是財經類節目的佼佼者。 另外，豬探長推理故事集，是由如果兒童劇團製作。 台灣的兒童類故事市場今年非常繁榮，有眾多新興兒童品牌不斷湧現。 豬探長推理故事集，以其原創形象、分角色演播、優質的策劃後期，在兒童類節目中脫穎而出。

而「全球串連早安新聞｜Morning Taiwan Glocal News」在台灣，很多聽眾在通勤的時候都有收聽新聞節目，了解時事動態的習慣。 全球串連早安新聞，週一到週五會讓聽眾補充時事營養素，與世界接軌。

下一本讀什麼，志在解決「不知道下一本到底該讀什麼書？」這個愛書的聽眾們的問題。 節目分享閱讀的點滴，心得和評論。 它所代表的讀書類節目，幫助聽眾用耳朵為生活充電。