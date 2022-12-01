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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

鄭文燦密會英系「願承擔大局」　要角證實：柔軟度可箍全黨

▲桃園市長鄭文燦認為藍營每日一黑、捏造事實與憑空想像美黑市府團隊與他個人，決定以頌止謗。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市長鄭文燦。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨九合一選舉慘敗，總統蔡英文請辭黨主席一職，中常會推舉高雄市長陳其邁擔任代理黨主席，將在明年1月中旬完成黨主席補選。一名英系要角1日受訪證實，擔任「2022年大選檢討小組」召集人的桃園市長鄭文燦，28日前往台北市與英系人士會晤，表達願爭取黨主席的態度，「大家覺得他現階段算是一個很適當的人選，他的柔軟度可以箍（維繫）全黨。」

據指出，由於新任黨主席任期內將處理2024總統及立委選舉提名，各派系無不密切關注，近期包括即將卸任的新系的屏東縣長潘孟安、正國會的交通部前部長林佳龍、英系的總統府前秘書長蘇嘉全，甚至被視為儲君人選的副總統賴清德都被點名為黨魁人選。

網路媒體《菱傳媒》今天獨家報導，28日下午英系要角在黨部旁辦公室密會，鄭文燦現身表明「有承擔大局的體認」，並禮貌詢問高層意見，會中大家認同黨魁應由中生代接班，但仍建議鄭文燦也應徵詢其他派系意見，先弭平歧見。

對此，一名英系要角上午接受《ETtoday新聞雲》訪問時證實此事，並指大家都希望民進黨主席人選可由各派系共推，不要用選的，所以鄭文燦也提前徵詢他參選的可能，希望黨還是要團結，不要在現階段最脆弱的時候彼此競爭；至於是否支持鄭文燦參選黨主席，該人士說，大家覺得他現階段算是一個很適當的人選，因為他的柔軟度可以箍全黨。

對於是否爭取黨主席、閣揆、或直攻2024總統大位，鄭文燦昨天受訪時不願表態，僅強調，民進黨團隊未來需要面對許多的課題，他認為大家應該要坐下來好好討論，形成共識比較重要。

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