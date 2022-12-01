蘇貞昌被逼下台　周玉蔻開轟：這種民進黨人好賤

▲行政院長蘇貞昌。（資料照／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨2022九合一選舉大敗，行政院長蘇貞昌口頭請辭被慰留，但仍有綠營人士喊話，希望蘇貞昌下台。對此，資深媒體人周玉蔻表示，「現在逼宮蘇貞昌的民進黨人，好賤」。

九合一選舉結果出爐，民進黨指標縣市台北市敗選收場，尋求連任的基隆市、桃園市、新竹市全敗，執政版圖退回北港溪以南，綠營執政縣市數目從7席降為5席，包括台南市、高雄市、嘉義縣、屏東縣、澎湖縣，黨主席蔡英文立即請辭，強調「我們必須體認，執政必須更虛心以對」。

蘇貞昌也秉持責任政治口頭請辭，但蔡英文以「穩定政局」為由慰留，惟黨內仍有內閣改組聲浪不斷，新系人士盼「安定中求變」，英系未有定見，評估「改組已是勢在必行，至於幅度多大、是否換閣揆還要討論」，但也有其他派系人士直言，蘇內閣僵化、缺乏彈性是事實，民意已經給予教訓，應該要大幅度改組。另據指出，可能時間點將落在明年度總預算案完成審核、1月底春節前。

回顧2018年地方選舉，民進黨大敗，時任行政院長賴清德11月請辭時被慰留，隔年1月立法院三讀總預算案後，賴旋即宣布內閣總辭。如今民進黨面對「史上最慘」敗績，蘇揆口頭請辭被慰留，但政壇仍關注是否將比照前例進行改組，包括即將卸任的桃園市長鄭文燦、屏東縣長潘孟安、基隆市長林右昌都可能入閣。