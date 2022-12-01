深綠鐵票沒投陳時中　矢板明夫認同4大關鍵：民進黨為此失去支持者

▲陳時中在九合一選舉中敗給蔣萬安，針對下一步要往什麼方向前進，他回應會先沉澱一下。（圖／記者李毓康攝）



記者崔子柔／綜合報導

民進黨在九合一選舉大敗，日本產經新聞台北支局長矢板明夫昨（30）日晚間在臉書發文表示，一名長年支持民進黨的友人這次沒有投給陳時中，並分析4項失去中間選民和年輕人支持的原因，讓他深感認同。

矢板明夫表示，該名友人分析指出，民進黨因為「林智堅論文、濫用中共同路人標籤、隨著爆料起舞、防疫做得好不等於就可當台北市長」4個關鍵因素，造成中間選民被嚇跑。

該名友人提到，林智堅被台大學論會說抄襲後，民進黨表態要全黨支持林志堅，但判斷論文是否抄襲的權威是學校而不是政黨，既然台大已經做出判斷，政黨就不應該再去質疑。

▲矢板明夫認同選民看法。（圖／翻攝自矢板明夫Facebook）



該友人說，近期只要有人批評民進黨，就被狂熱的民進黨支持者貼上「中共同路人」的標籤，會讓人感到不可理喻，另外，選戰毫無主軸、隨著爆料起舞，像是蔣萬安父親多年前外遇、高虹安醜聞、張善政拿農委會預算等問題，「這些事情不是不可以打，偏偏打的方法真的是蠻難看的，真的會嚇跑中間選民」。

「一直不停地說陳時中防疫有多好，就算真的很好，為什麼就要讓他當台北市長」該友人表示，感謝陳時中的方式不是要讓他當台北市長，好像不投給他就是沒有感恩的心，會讓選民感到疲勞。