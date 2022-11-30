　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

選後首場感恩餐會！　侯友宜：市長能做的有極限請大家多指教

▲▼ 侯友宜選後首場感恩茶會 。（圖／記者崔至雲攝）

▲侯友宜選後首場感恩茶會 。（圖／記者崔至雲攝，下同）

記者崔至雲／台北報導

2022九合一大選落幕，國民黨狂掃13縣市，其中新北市長侯友宜以115萬多票海放對手林佳龍。侯友宜大文山區競選總部今（30）日為侯友宜舉辦選後首場感恩茶會，活動會場百名民眾到場支持。侯友宜表示，大家對他的支持他永記在心，但「市長能做的可能有個極限，請大家給我多指教」。

11月26日結束九合一選舉，相較於其他候選人，選後均安排拜票行程，侯友宜27日馬上回到市府拚市政，但首場市政行程就是視察安坑輕軌機廠行控中心及全線列車行駛狀況，而首場的感恩茶會，侯友宜也是先到大文山區（新店、深坑、石碇、坪林、烏來），似乎是特別感謝深藍選區民眾。但可能是選後馬上拚市政，侯今日面容略顯疲憊。

▲▼ 侯友宜選後首場感恩茶會 。（圖／記者崔至雲攝）

侯友宜在致詞時表示，感謝大家的支持，讓他跟市議員可以順利當選，謝謝大家的幫忙，大家的一點情一點意他永記在心，未來會努力好好做。他強調，人生最重要不是職位是定位，未來不分族群、不分你我一起打拼。

侯友宜也提到，大文山地區不管是捷運、都更發展、公園綠地的永續環境，都是他未來承諾大家的，不管是在山裡、還是溪邊，一定都要把這塊綠地保留，他不會辜負大家期望。

▲▼ 侯友宜選後首場感恩茶會 。（圖／記者崔至雲攝）

話鋒一轉，侯提到，不管外面的風雨、討論聲音有多少，只要心堅定、為這塊土地做事，好好做我們自己，大家不要想太多，「市長能做的可能有個極限，請大家給我多指教」。會後在幕僚的安排下，侯也依依與各區幹部拍照留影，現場支持者也高喊「侯友宜加油！」。

▲▼ 侯友宜選後首場感恩茶會 。（圖／記者崔至雲攝）
 

►氣冷雞滴雞精特價了！1749元買12包　原汁原味無添加

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

ET快訊
每平方公尺有5條蛇！一家5口登「蛇島」...竟一夜慘遭滅門
快訊／魔獸現身輔大！全場嗨爆
世足最辣祭品文！正妹喊話：英格蘭奪冠就「裸體直播24hrs」
第一金確定將發股利　配息率約6成！
身分證拿出來！「中2碼」鮑魚干貝爽吃到飽
蔡英文論文原稿現身！彭文正律師暴走拍桌罵法官「混蛋」提告求償
汪小菲刪大S離婚協議條件「害到自己」！律師苦笑
快訊／江澤民逝世　總統府發聲了
金正恩帶女兒亮相不尋常！「脫北議員」分析：北韓想讓第4代世襲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

IEAT與加拿大「安大略省商會」簽訂合作備忘錄　深化台加經貿連結

江澤民逝世　陸委會：任內威脅台灣「釀台海危機」籲中共鑑往知來

選後首場感恩餐會！　侯友宜：市長能做的有極限請大家多指教

民進黨：經客觀因素綜合評估　陳其邁提名吳怡農

快訊／江澤民逝世　總統府：希望家屬節哀珍重

防疫鬆綁！再發振興券刺激消費？　蘇貞昌回應了

恢復YouBike前半小時免費　她舉當年一政策挺蔣萬安：別把市民當賊

蔣萬安當選獲1726萬補助金　9人得票未達門檻1350萬保證金打水漂

農曆春節前恢復小三通？　蘇貞昌：中國疫情還有風波不斷

蔡英文便當會稱「執政成績好」　周玉蔻轟：哪個渾球寫的詭辯稿？

爸洗完澡圍浴巾滑手機　狠貓見「逗貓棒」大爆抓

柯震東、峮峮街頭夜遊爆曖昧！　經紀人鬆口兩人「真實關係」

用清潔劑+菜瓜布洗菜　她天真回：這樣才乾淨

黃子佼女兒6個月大「存款6位數」　曝金錢教育觀「她想幹嘛就幹嘛」

朴所羅門心疼...帶辛叡恩回家！　金來沅扮殺手臥底遇密室縱火

詹雯婷再唱《Lydia》、《月牙灣 》　巡演出狀況...獨自上台撐全場！

澤巨蜥上桌大口嗑飯喝茶　學生圍觀搶拍「吃播現場」

年輕人最愛+勇奪國際大獎！　Wolf Beer少年狼啤酒掀飲潮

大廟天公爐被怪男埋生雞腿　還噴米酒！民俗專家：降頭

恭喜！45歲海芬升格人母　女兒小名「藏3洋蔥原因」　

IEAT與加拿大「安大略省商會」簽訂合作備忘錄　深化台加經貿連結

江澤民逝世　陸委會：任內威脅台灣「釀台海危機」籲中共鑑往知來

選後首場感恩餐會！　侯友宜：市長能做的有極限請大家多指教

民進黨：經客觀因素綜合評估　陳其邁提名吳怡農

快訊／江澤民逝世　總統府：希望家屬節哀珍重

防疫鬆綁！再發振興券刺激消費？　蘇貞昌回應了

恢復YouBike前半小時免費　她舉當年一政策挺蔣萬安：別把市民當賊

蔣萬安當選獲1726萬補助金　9人得票未達門檻1350萬保證金打水漂

農曆春節前恢復小三通？　蘇貞昌：中國疫情還有風波不斷

蔡英文便當會稱「執政成績好」　周玉蔻轟：哪個渾球寫的詭辯稿？

中職年度新人王3投爭　味全陳冠偉突圍勝出

嘉義監理所「客運業三級品管制度觀摩會」　響應交安自主管理

陳禹勳奪中繼王感謝當年手套「交易」　赴日旅遊暴雷大王動向？

IEAT與加拿大「安大略省商會」簽訂合作備忘錄　深化台加經貿連結

快訊／魔獸現身UBA　霍華德親臨輔大中美堂全場塞爆

嘉義市微電車駐點領牌 　明年底前免繳號牌費及行照規費

鈺立微供應日本Cannon IoT電腦視覺系統　發展智慧零售無人商店

江澤民逝世　陸委會：任內威脅台灣「釀台海危機」籲中共鑑往知來

嘉義市污水系統第一期竣工　黃敏惠：做就對了！

鈺創持續推創新多元記憶體解決方案　看好車用電子帶來營收貢獻

用嘴巴幫男友…女大生「摳喉嚨」卡硬塊崩潰：好像得癌症！醫笑了

政治熱門新聞

LIVE／陳其邁接代理黨主席　15：00記者會發表談話

快訊／立委補選吳怡農參戰

即／新北里長自撞慘死！將重新選舉

原有望選新北市長卻拒絕　他看九合一敗選：民進黨出了問題

再發振興券？　蘇貞昌回應了

溫朗東：高虹安可能「出境潛逃」逃去中國

王浩宇：再發一次振興券！政府財政OK

他讚陳其邁「1舉動」超越蔡英文

民進黨2024派誰出征？賴清德、陳建仁勝算曝光

館長曝：陳明文邀他「一起罵政府」

快訊／江澤民逝世　總統府：希望家屬節哀珍重

靠民進黨金援2周賺10幾萬？ 四叉貓解釋了

北市長選舉落幕！　蔣萬安當選獲1726萬補助金

王鴻薇補選立委恐中斷政治生命？　黃暐瀚曝「最大致命原因」

更多熱門

相關新聞

「2024郭侯配是餿主意」　沈富雄分析：說這個的人很有問題

「2024郭侯配是餿主意」　沈富雄分析：說這個的人很有問題

國民黨九合一大選交出好成績，也讓外界好奇黨內將如何維持士氣搶下2024總統大位。以大勝逾40萬票連任的新北市長侯友宜，成為參選總統的熱門人選，被問到是否會與鴻海集團創辦人郭台銘搭檔，只簡單回應「我非常非常敬重他」，引來各界好奇。對此，民進黨前立委沈富雄表示，這是餿主意，「會說這個的人很有問題」。

選後新北市府小內閣會更動？　侯友宜：適度調整重新衝刺

選後新北市府小內閣會更動？　侯友宜：適度調整重新衝刺

2024組「在野大聯盟」下架民進黨？　侯友宜：大家團結是共同目標

2024組「在野大聯盟」下架民進黨？　侯友宜：大家團結是共同目標

會面郭台銘談合作拚2024？　侯友宜：希望一起讓新北市經濟更好

會面郭台銘談合作拚2024？　侯友宜：希望一起讓新北市經濟更好

民進黨2024派誰出征？賴清德、陳建仁勝算曝光

民進黨2024派誰出征？賴清德、陳建仁勝算曝光

關鍵字：

侯友宜

讀者迴響

熱門新聞

高雄里長落選人外出未歸　陳屍宮廟附近樹下

婆婆喊：好市多蘿蔔糕好吃　媳婦開冰箱嚇傻

快訊／泫雅親口認分手Dawn　7年情斷「以後只是好朋友跟同事」

C羅「上帝之髮」懸案破了！

房間被動過！她裝監視器「驚見公婆1幕」　網逆風反挺

情侶YouTuber美國旅遊「2罪名被抓入獄」！　路邊遭上銬

台積電新人待8個月「分紅爽拿266萬」：沒加過班

起底6億天后闆妹！19歲結婚6年後離婚

江澤民死因曝光！　新華社：白血病合併多臟器功能衰竭

《捍衛戰士》男星驚傳過世！

溫度崩盤！冰雨變天一夜急凍10°C

女模特兒「柬埔寨式道歉50秒」粉絲傻：詭異

好市多買牛肉！她一煮驚：撿到寶　7千人狂讚

當女孩小王？陳晨威澄清絕無介入

戶外脫口罩！室內這規定超怪　醫：也該全面取消

更多

最夯影音

更多
爸洗完澡圍浴巾滑手機　狠貓見「逗貓棒」大爆抓

爸洗完澡圍浴巾滑手機　狠貓見「逗貓棒」大爆抓
柯震東、峮峮街頭夜遊爆曖昧！　經紀人鬆口兩人「真實關係」

柯震東、峮峮街頭夜遊爆曖昧！　經紀人鬆口兩人「真實關係」

用清潔劑+菜瓜布洗菜　她天真回：這樣才乾淨

用清潔劑+菜瓜布洗菜　她天真回：這樣才乾淨

黃子佼女兒6個月大「存款6位數」　曝金錢教育觀「她想幹嘛就幹嘛」

黃子佼女兒6個月大「存款6位數」　曝金錢教育觀「她想幹嘛就幹嘛」

朴所羅門心疼...帶辛叡恩回家！　金來沅扮殺手臥底遇密室縱火

朴所羅門心疼...帶辛叡恩回家！　金來沅扮殺手臥底遇密室縱火

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面