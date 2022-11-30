選後首場感恩餐會！　侯友宜：市長能做的有極限請大家多指教

▲侯友宜選後首場感恩茶會 。（圖／記者崔至雲攝，下同）

記者崔至雲／台北報導

2022九合一大選落幕，國民黨狂掃13縣市，其中新北市長侯友宜以115萬多票海放對手林佳龍。侯友宜大文山區競選總部今（30）日為侯友宜舉辦選後首場感恩茶會，活動會場百名民眾到場支持。侯友宜表示，大家對他的支持他永記在心，但「市長能做的可能有個極限，請大家給我多指教」。

11月26日結束九合一選舉，相較於其他候選人，選後均安排拜票行程，侯友宜27日馬上回到市府拚市政，但首場市政行程就是視察安坑輕軌機廠行控中心及全線列車行駛狀況，而首場的感恩茶會，侯友宜也是先到大文山區（新店、深坑、石碇、坪林、烏來），似乎是特別感謝深藍選區民眾。但可能是選後馬上拚市政，侯今日面容略顯疲憊。

侯友宜在致詞時表示，感謝大家的支持，讓他跟市議員可以順利當選，謝謝大家的幫忙，大家的一點情一點意他永記在心，未來會努力好好做。他強調，人生最重要不是職位是定位，未來不分族群、不分你我一起打拼。

侯友宜也提到，大文山地區不管是捷運、都更發展、公園綠地的永續環境，都是他未來承諾大家的，不管是在山裡、還是溪邊，一定都要把這塊綠地保留，他不會辜負大家期望。

話鋒一轉，侯提到，不管外面的風雨、討論聲音有多少，只要心堅定、為這塊土地做事，好好做我們自己，大家不要想太多，「市長能做的可能有個極限，請大家給我多指教」。會後在幕僚的安排下，侯也依依與各區幹部拍照留影，現場支持者也高喊「侯友宜加油！」。



