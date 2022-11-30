江澤民死因曝光！　新華社：白血病合併多臟器功能衰竭

▲江澤民今日病逝。（圖／翻攝自人民網）

記者鄭思楠／綜合報導

據陸官媒《新華社》30日報導，中國大陸前國家主席、中共前總書記江澤民因罹患白血病合併多重器官衰竭，經搶救無效，已於30日12時13分在上海逝世，享耆壽96歲。

《新華社》16點34分發出稿件《告全黨全軍全國各族人民書》。報導通報，「中國共產黨中央委員會、中華人民共和國全國人民代表大會常務委員會、中華人民共和國國務院、中國人民政治協商會議全國委員會、中國共產黨和中華人民共和國中央軍事委員會，極其悲痛地向全黨全軍全國各族人民通告，我們敬愛的江澤民同志患白血病合併多臟器功能衰竭，搶救無效，於2022年11月30日12時13分在上海逝世，享年96歲。」

報導指出，「江澤民同志是我黨我軍我國各族人民公認的享有崇高威望的卓越領導人，偉大的馬克思主義者，偉大的無產階級革命家、政治家、軍事家、外交家，久經考驗的共產主義戰士，中國特色社會主義偉大事業的傑出領導者，黨的第三代中央領導集體的核心，『三個代表』重要思想的主要創立者。」

報導指出，「江澤民同志目光遠大、審時度勢，總是從中國和世界發展大勢、從黨和國家工作全局出發觀察和思考問題，不斷推進理論創新和其他各方面創新。江澤民同志信念堅定、處事果斷，總是把黨和人民放在心中最高的位置，始終不渝堅持共產黨人的理想信念，在關鍵時刻具有作出果敢決策的非凡膽略和進行理論創新的巨大勇氣。江澤民同志尊重實踐、與時俱進，總是緊緊把握時代發展脈搏和契機，堅持從黨和人民活生生的實踐出發總結經驗、尋找路子，腳踏實地而又開拓進取推進黨和國家各項工作。江澤民同志尊重群眾、關心群眾，總是高度關注人民群眾安危冷暖，依據最廣大人民根本利益來檢驗和推動工作。江澤民同志的優秀品格和高尚風範將永遠教育和激勵我們前進。」

報導表示，「江澤民同志的逝世，對我黨我軍我國各族人民是不可估量的損失。黨中央號召，全黨全軍全國各族人民化悲痛為力量，繼承江澤民同志的遺志，以實際行動表達我們的悼念。」

報導強調，「我們一定要更加自覺地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，堅持黨的基本理論、基本路線、基本方略，深刻領悟『兩個確立』的決定性意義，增強『四個意識』、堅定『四個自信』、做到『兩個維護』，持之以恆推進全面從嚴治黨，深入推進新時代黨的建設新的偉大工程，以黨的自我革命引領社會革命，使我們黨堅守初心使命，始終成為中國特色社會主義事業的堅強領導核心。」

報導最後呼籲，「全黨全軍全國各族人民要在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，高舉中國特色社會主義偉大旗幟，全面貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，弘揚偉大建黨精神，堅定信心、同心同德，埋頭苦幹、奮勇前進，為全面建設社會主義現代化國家、全面推進中華民族偉大復興而團結奮鬥。江澤民同志永垂不朽！」