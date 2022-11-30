　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

江澤民死因曝光！　新華社：白血病合併多臟器功能衰竭

▲▼1992年3月，鄧小平南巡、江澤民與鄧小平、 。（圖／翻攝 人民網）

▲江澤民今日病逝。（圖／翻攝自人民網）

記者鄭思楠／綜合報導

據陸官媒《新華社》30日報導，中國大陸前國家主席、中共前總書記江澤民因罹患白血病合併多重器官衰竭，經搶救無效，已於30日12時13分在上海逝世，享耆壽96歲。

《新華社》16點34分發出稿件《告全黨全軍全國各族人民書》。報導通報，「中國共產黨中央委員會、中華人民共和國全國人民代表大會常務委員會、中華人民共和國國務院、中國人民政治協商會議全國委員會、中國共產黨和中華人民共和國中央軍事委員會，極其悲痛地向全黨全軍全國各族人民通告，我們敬愛的江澤民同志患白血病合併多臟器功能衰竭，搶救無效，於2022年11月30日12時13分在上海逝世，享年96歲。」

報導指出，「江澤民同志是我黨我軍我國各族人民公認的享有崇高威望的卓越領導人，偉大的馬克思主義者，偉大的無產階級革命家、政治家、軍事家、外交家，久經考驗的共產主義戰士，中國特色社會主義偉大事業的傑出領導者，黨的第三代中央領導集體的核心，『三個代表』重要思想的主要創立者。」

報導指出，「江澤民同志目光遠大、審時度勢，總是從中國和世界發展大勢、從黨和國家工作全局出發觀察和思考問題，不斷推進理論創新和其他各方面創新。江澤民同志信念堅定、處事果斷，總是把黨和人民放在心中最高的位置，始終不渝堅持共產黨人的理想信念，在關鍵時刻具有作出果敢決策的非凡膽略和進行理論創新的巨大勇氣。江澤民同志尊重實踐、與時俱進，總是緊緊把握時代發展脈搏和契機，堅持從黨和人民活生生的實踐出發總結經驗、尋找路子，腳踏實地而又開拓進取推進黨和國家各項工作。江澤民同志尊重群眾、關心群眾，總是高度關注人民群眾安危冷暖，依據最廣大人民根本利益來檢驗和推動工作。江澤民同志的優秀品格和高尚風範將永遠教育和激勵我們前進。」

報導表示，「江澤民同志的逝世，對我黨我軍我國各族人民是不可估量的損失。黨中央號召，全黨全軍全國各族人民化悲痛為力量，繼承江澤民同志的遺志，以實際行動表達我們的悼念。」

報導強調，「我們一定要更加自覺地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，堅持黨的基本理論、基本路線、基本方略，深刻領悟『兩個確立』的決定性意義，增強『四個意識』、堅定『四個自信』、做到『兩個維護』，持之以恆推進全面從嚴治黨，深入推進新時代黨的建設新的偉大工程，以黨的自我革命引領社會革命，使我們黨堅守初心使命，始終成為中國特色社會主義事業的堅強領導核心。」

報導最後呼籲，「全黨全軍全國各族人民要在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，高舉中國特色社會主義偉大旗幟，全面貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，弘揚偉大建黨精神，堅定信心、同心同德，埋頭苦幹、奮勇前進，為全面建設社會主義現代化國家、全面推進中華民族偉大復興而團結奮鬥。江澤民同志永垂不朽！」

►氣冷雞滴雞精特價了！1749元買12包　原汁原味無添加

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

ET快訊
快訊／確定了！　民進黨立委補選派他出戰
三星2022供應鏈出爐　4台廠續留「1家遭移除」
快訊／江澤民上海病逝！　死因曝光
江澤民過世！承襲鄧小平「韜光養晦」精神　開啟「和與貴」大國外
快訊／江澤民病逝　享耆壽96歲
陳其邁代理黨主席！　他讚「1舉動」超越蔡英文
板橋3屁孩衝進日本料理店！　圍毆狂砍16歲少年
世足D組終戰！運彩最高賠率500　20歲男豪擲5萬押這隊

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

江澤民提「江八點」解決台灣問題　對撞「李六條」釀成台海危機

江澤民死因曝光！　新華社：白血病合併多臟器功能衰竭

江澤民曾揚言「射彈越台島」　裁軍70萬揮反貪第一刀「禁軍隊經商」

江澤民過世！承襲鄧小平「韜光養晦」精神　開啟「和與貴」大國外交

快訊／大陸前領導人江澤民病逝　享耆壽96歲！

五角大廈稱陸將擁1500枚核彈　趙立堅：美為了擴張核武「找藉口」

陸「白紙運動」顯示民心鬆動？　陸學者：疫情外負面因素更要關注

公務員成黑社會上門狂揍男屋主　學步童搖晃上前阻止...影片看哭網友

港府勸民眾勿參加「悼烏魯木齊」　指具「顏色革命雛形」恐危害國安

白紙運動後「上海封城」？ 政府內部文件瘋傳：儲備60天防疫物資

爸洗完澡圍浴巾滑手機　狠貓見「逗貓棒」大爆抓

柯震東、峮峮街頭夜遊爆曖昧！　經紀人鬆口兩人「真實關係」

用清潔劑+菜瓜布洗菜　她天真回：這樣才乾淨

詹雯婷再唱《Lydia》、《月牙灣 》　巡演出狀況...獨自上台撐全場！

朴所羅門心疼...帶辛叡恩回家！　金來沅扮殺手臥底遇密室縱火

黃子佼女兒6個月大「存款6位數」　曝金錢教育觀「她想幹嘛就幹嘛」

澤巨蜥上桌大口嗑飯喝茶　學生圍觀搶拍「吃播現場」

大廟天公爐被怪男埋生雞腿　還噴米酒！民俗專家：降頭

年輕人最愛+勇奪國際大獎！　Wolf Beer少年狼啤酒掀飲潮

恭喜！45歲海芬升格人母　女兒小名「藏3洋蔥原因」　

江澤民提「江八點」解決台灣問題　對撞「李六條」釀成台海危機

江澤民死因曝光！　新華社：白血病合併多臟器功能衰竭

江澤民曾揚言「射彈越台島」　裁軍70萬揮反貪第一刀「禁軍隊經商」

江澤民過世！承襲鄧小平「韜光養晦」精神　開啟「和與貴」大國外交

快訊／大陸前領導人江澤民病逝　享耆壽96歲！

五角大廈稱陸將擁1500枚核彈　趙立堅：美為了擴張核武「找藉口」

陸「白紙運動」顯示民心鬆動？　陸學者：疫情外負面因素更要關注

公務員成黑社會上門狂揍男屋主　學步童搖晃上前阻止...影片看哭網友

港府勸民眾勿參加「悼烏魯木齊」　指具「顏色革命雛形」恐危害國安

白紙運動後「上海封城」？ 政府內部文件瘋傳：儲備60天防疫物資

和逸飯店．台南西門館　給民眾充滿儀式感的歡樂聖誕節

直擊／BTS獨家曝光團體「下一章」新計畫　SJ、NCT也加入迪士尼

快訊／立委補選吳怡農參戰！　他曝陳其邁來電懇談過程

她送養雪納瑞2年後突登門　帶牠去美容不還了！飼主怒告結果曝

江澤民提「江八點」解決台灣問題　對撞「李六條」釀成台海危機

嘉義市花海生活節12／10登場　20公頃花海任你遊

孫興慜台灣版！　大批網友驚「以為是阿翰」他親證：脫衣就是這樣

灑滿海量蔬菜不手軟！桃園「柴氏蔥油餅」先炸後煎香氣十足

墨國拳王槓上梅西！「竟敢用我們球衣掃地」　他還原真相：是我的

NCC核定澎湖、金門、馬祖有線電視112年收視費

Angelababy登聯合國演講　 超流利英文被讚爆

大陸熱門新聞

26萬重機合法停停車格惹阿嬤不爽推倒！維修費噴近7萬

民眾連夜逃出廣州　擠爆國道、露宿車站畫面曝

快訊／大陸前領導人江澤民病逝　享耆壽96歲！

舉白紙會被驅趕！機智男紙上寫7字躲過一劫

江澤民死因曝光！　新華社：白血病合併多臟器功能衰竭

廣州民眾向警丟玻璃瓶　被射催淚彈

白紙運動有境外勢力？抗議者「靈魂5連問」

「白紙運動」是敵對勢力滲透？

18歲車禍失去右眼！她9年後神改造義眼「變手電筒

江澤民「和與貴」的大國外交

馬雲傳已在日本居住半年　還找到新興趣

中共開始抓人 胡錫進：表達過了，見好就收

女逛超市踩到櫻桃滑倒　摔成傷殘十級

白紙運動後上海封城？ 政府內部文件流出：儲備60天防疫物資

更多熱門

相關新聞

朱立倫聲援「白紙革命」！　盼陸審慎回應民意

朱立倫聲援「白紙革命」！　盼陸審慎回應民意

中國新疆烏魯木齊大樓24日發生火警導致10人死亡，遭爆疑似因為過度的防疫措施，包括「封門」不讓人進出才導致傷亡如此慘重。事件引發「白紙革命」在中國遍地開花。國民黨主席朱立倫今（29）日表示，民主自由，人權無價，「我們支持青年學子的意見表達」，更希望大陸當局以蒼生為念，勿忘「川壅而潰，傷人必多」的古訓。

拜登關注白紙革命　美挺中國和平抗議

拜登關注白紙革命　美挺中國和平抗議

「白紙革命」狂燒！國民黨盼中共正視民意

「白紙革命」狂燒！國民黨盼中共正視民意

謝金河批「抖音認知作戰」政府無作為

謝金河批「抖音認知作戰」政府無作為

古巴第一書記訪華與習近平會談 要以中國為樣板實現社會主義目標

古巴第一書記訪華與習近平會談 要以中國為樣板實現社會主義目標

關鍵字：

中共習近平江澤民胡景濤

讀者迴響

熱門新聞

高雄里長落選人外出未歸　陳屍宮廟附近樹下

婆婆喊：好市多蘿蔔糕好吃　媳婦開冰箱嚇傻

C羅「上帝之髮」懸案破了！

情侶YouTuber美國旅遊「2罪名被抓入獄」！　路邊遭上銬

起底6億天后闆妹！19歲結婚6年後離婚

台積電新人待8個月「分紅爽拿266萬」：沒加過班

《捍衛戰士》男星驚傳過世！

房間被動過！她裝監視器「驚見公婆1幕」　網逆風反挺

女模特兒「柬埔寨式道歉50秒」粉絲傻：詭異

戶外脫口罩！室內這規定超怪　醫：也該全面取消

溫度崩盤！冰雨變天一夜急凍10°C

好市多買牛肉！她一煮驚：撿到寶　7千人狂讚

不堪長期家暴折磨　妻子雙刀殺死熟睡夫

再嫁秦昊7年爆婚變！伊能靜發聲：先關心自己

當女孩小王？陳晨威澄清絕無介入

更多

最夯影音

更多
爸洗完澡圍浴巾滑手機　狠貓見「逗貓棒」大爆抓

爸洗完澡圍浴巾滑手機　狠貓見「逗貓棒」大爆抓
柯震東、峮峮街頭夜遊爆曖昧！　經紀人鬆口兩人「真實關係」

柯震東、峮峮街頭夜遊爆曖昧！　經紀人鬆口兩人「真實關係」

用清潔劑+菜瓜布洗菜　她天真回：這樣才乾淨

用清潔劑+菜瓜布洗菜　她天真回：這樣才乾淨

詹雯婷再唱《Lydia》、《月牙灣 》　巡演出狀況...獨自上台撐全場！

詹雯婷再唱《Lydia》、《月牙灣 》　巡演出狀況...獨自上台撐全場！

朴所羅門心疼...帶辛叡恩回家！　金來沅扮殺手臥底遇密室縱火

朴所羅門心疼...帶辛叡恩回家！　金來沅扮殺手臥底遇密室縱火

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面