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4大學生遭亂刀刺死！　專家曝「仇恨值超高」勿排除厭女魯蛇犯案

▲▼ 美國愛達荷大學4名學生陳屍租屋處。（圖／翻攝當事人臉書、instagram）

▲愛達荷大學4名學生陳屍租屋處。（圖／翻攝當事人臉書、instagram）

記者吳美依／綜合報導

美國愛達荷大學4名學生在校外租屋處被亂刀刺死，案發迄今逾2周，警方依然毫無頭緒。法醫心理學家莫漢迪（Kris Mohandie）認為，此案充滿仇恨及憤怒的證據，執法部門不應該排除「非自願獨身者」（incel）犯案的可能性。「非自願單身者」指因戀愛受挫、無法找到約會對象，經常在網路上發洩怒氣的厭女次文化族群。

莫漢迪解釋，4名罹難者在學校都很受歡迎，而兇手犯案手法殘忍，其「決心、暴力程度及個人動手攻擊的明顯敵意」，就是仇恨怒火證據。他指出，死者表面看起來非常幸福、無憂無慮，「這將刺激那些自認為有權和他們其中一個或更多人建立關係的人…產生忌妒和仇恨。」

▲▼ 美國愛達荷大學4名學生陳屍租屋處。（圖／翻攝當事人臉書、instagram）

▲伊森和夏娜（左圖）是情侶，2人和麥迪森及凱莉（右圖）都是好朋友。（圖／翻攝當事人臉書、instagram）

不過，賓州聖文森學院（Saint Vincent College）犯罪學家戴莉（Sarah Daly）指出，雖然受害者年輕有魅力，非常符合「非自願單身者」不滿的光鮮亮麗對象，但現在判斷言之過早，「我當然能理解人們為何懷疑…但多數被認為『非自願單身者』的男性自殺風險更高，而非謀殺。」

20歲的伊森（Ethan Chapin）及夏娜（Xana Kernodle）、21歲的凱莉（Kaylee GonCalves）及麥迪森（Madison Mogen）在13日凌晨3-4時慘遭殺害，他們都是好朋友，伊森與夏娜更是情侶。法醫相驗後指出，4人遭同一把刀反覆猛刺致死，多數傷口集中在胸口及上半身，被發現時皆倒臥在床，很可能在睡夢中遇害。

雖然凱莉生前自曝「可能被跟蹤」，但當局目前無法證實。警方研判，這次攻擊是「針對性的」，但至今未能鎖定任何嫌疑人，沒有找到凶器，甚至不確定哪位死者被盯上。但他們已經收到超過1000條線索，正在竭力調查每一種可能性。

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