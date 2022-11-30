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「發電端減碳」落實2050淨零碳排！中研院：從地熱等五領域著手

▲▼中研院基因體研究中心。（圖／記者許敏溶攝）

▲中研院今天公布淨零科技研發政策建議書，呼籲先從發電端減碳做起。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

邁向2050淨零碳排政府目標，中央研究院今（30日）發布「台灣淨零科技研發政策建議書」，以科技研發角度提供建議，首先從發電端減碳，儘速推動「去碳燃氫、地熱、海洋能、高效太陽光電系統及生質碳匯」等5項科技，並以新科技推動為核心，搭配社會、經濟，及治理面向措施，藉由淨零科技成功落實2050淨零碳排目標。

總統蔡英文多次公開宣示，邁向2050淨零排碳轉型是台灣重要目標，也提及要達成目標，必須在不同領域落實綠色轉型，中研院為了提供政府邁向2050淨零排放的研發路徑建議，今天在院長廖俊智主持下，公布「台灣淨零科技研發政策建議書」。

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廖俊智指出，中研院會選定國家社會重要議題，邀請院士、專家學者共同研議，這次中研院選定議題為全球關注的2050淨零碳排，經過二年研議，完成400頁的台灣淨零科技研發政策建議書，主要從科技研發角度，進行綜合客觀研析，提出各種方案和配套措施讓政府與各界參考。

中研院環境變遷研究中心主任、也是特聘研究員陳于高表示，淨零科技研發要可量在台灣的減碳效益，台灣目前溫室氣體排放量超過九成來自能源部門，其中又以發電排放為大宗，超過48%以上，所以從發電端減碳，最終「創造足夠的零碳電力」，為我國淨零策略的重中之重。

而在該建議書當中，針對零碳電力的科技研發選項，以客觀的角度分析技術優勢，及既存限制與未來挑戰，可能作為分成「儘速推動、擴大推動、持續推動與密切追蹤」等四個層次，在儘速推動部分，則包含「去碳燃氫、地熱、海洋能、高效太陽光電系統、生質碳匯」等五個科技領域。

建議書也指出，台灣位於太平洋火環帶，大量地熱屬於自產永續能源，可自產、再生、可提供大量基載電力，建議我國應強化探勘並積極開發「深層地熱」；另去碳燃氫技術將甲烷裂解為氫及固態碳，所產之氫可直接用於發電，成為低碳（甚至零碳）基載電力，產生固態碳能作為工業原料、建材或備用能源，成為低碳甚至零碳電力的新選項，但技術原料天然氣尚非綠色能源且仰賴進口，技術上也必須再強化。

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