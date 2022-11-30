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嘉義縣世界愛滋日　15-34歲感染者佔59%為首要族群

▲▼嘉義縣世界愛滋日 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲嘉義縣世界愛滋日 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣衛生局今日響應2022世界愛滋日，舉辦「不分異同，為愛篩檢」啟動記者會，以行動劇傳達多元友善篩檢，全縣設立28處多元篩檢服務點，提供抽血、試劑進行愛滋篩檢，民眾也可透過網路購買試劑在家篩檢，及早發現及治療，守護自己及伴侶健康。

▲▼嘉義縣世界愛滋日 。（圖／嘉義縣政府提供）

愛滋新感染人數自2018年起連續4年持續下降，聯合國愛滋病規劃署(UNAIDS)以2030年消除愛滋為目標，訂定防治指標:95％感染者知道自己感染，95％感染者服用藥物，95％服藥者病毒量測不到，達95-95-95目標。嘉縣目前已達90-97-95目標，97%感染者都有服藥，顯示愛滋防治成效佳。針對第1個95%尚有約10%愛滋感染者不知自己已感染，因此設置28處多元篩檢服務點(含衛生局所、藥局、諸羅部屋及醫院)，民眾可以到據點由醫療人員採檢，也可使用自動服務機購買篩檢試劑、透過網路訂購超商取貨。提供快速、便利及安全友善篩檢環境，共同邁向3零(零感染、零歧視、零死亡)目標前進。

▲▼嘉義縣世界愛滋日 。（圖／嘉義縣政府提供）

根據疾病管制署資料，至2022年10月止，全國愛滋病感染者通報累計達43,144人，嘉縣通報愛滋感染累計492人，其中15-34歲感染者共291人，佔59%為首要族群，次為35-44歲，感染原因以「不安全性行為」為主，顯示愛滋感染者年輕化及落實安全性行為的重要。

衛生局長趙紋華呼籲性行為期間應全程使用保險套，有效保護自己與伴侶，降低感染風險。若持續暴露有感染風險行為者建議每3至6個月篩檢1次，為自己健康把關。嘉縣健康服務中心-「諸羅部屋」每周四~六下午1:30~9:30開館，提供假日及夜間愛滋諮詢篩檢，歡迎民眾善加利用。

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