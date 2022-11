9歲童被比特犬「撕爛半張臉」　哥看到一片血肉嚇：五官只剩眼睛

▲男童差點被比特犬咬死。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

愛爾蘭傳出比特犬咬人事件,9歲男童米桑(Alejandro Mizsan)在莊園草地上玩耍時,突然被一條沒戴防咬頭套的比特犬攻擊,下嘴唇和半邊臉頰幾乎被撕裂,左眼和小腿也受到重傷,幸好路過鄰居立即下車幫忙,把狗嚇跑才保住他的性命。

事件27日下午4時左右發生在韋克斯福德郡恩尼斯科西市(Enniscorthy),被比特犬攻擊的米桑由於傷勢太嚴重,被緊急空運到都柏林的兒童醫院急救。照片中可看到,米桑被咬到滿臉是血,半張臉幾乎被撕裂,左眼附近有大面積瘀傷,腿部也受到重傷。

