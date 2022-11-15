花蓮特定寵物業評鑑結果出爐　3家業者「優等」10業者「甲等」

▲▼花蓮縣府動植物防疫所邀集專業講師，辦理特定寵物業專任人員訓練。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮今年特定寵物業評鑑結果，計有三家業者評獲「優等」，另有十家業者獲評「甲等」，花蓮縣政府於13日頒發每位得獎業者獎座、獎狀及消毒藥劑各一份。同時為強化特定寵物業專任人員專業知能，提升供繁殖、買賣及寄養的特定犬貓寵物生活品質，增進動物福祉，特請花蓮縣動植物防疫所邀集專業講師，辦理特定寵物業專任人員訓練。

花蓮縣長徐榛蔚表示，寵物就是我們家中的一份子，毛小孩全面的照顧是未來趨勢，期望政府與民間共同持續努力，建立一個完善的寵物產業管理制度，讓毛孩生活的各層面都能受到保障，不再有後顧之憂。

花蓮縣府農業處長陳淑雯表達對此次獲評得獎的各家業者祝賀之意，感謝業者投身服務「民眾」與「毛孩」。陳淑雯說，今年寵物業查核及評鑑工作，評鑑結果「優等」計有三家，包括藝銘專業寵物、腳印MAKER寵物旅館、旺巷寵物；「甲等」計有十家，包括有花霸犬舍、弘茂犬舍、妞乃糖時尚寵物美容、犬家福寵物館（犬）、貓朵朵工作室、澎澎寵物美容工作室、犬家福寵物館（貓）、美娜寵物生活館、毛孩子寵物、噶瑪蘭犬舍。

▲評鑑「優等」計三家，獲頒獎座。

陳淑雯補充，農委會於今年4月3日成立寵物管理科，未來將針對寵物繁殖等工作進行政策推動及管理；同時動物保護法也在近期開始進行修法，內容包含強化動物展演管理、增訂飼主飼養照護寵物……等規定，因此特別邀請農委會吳晉安技正擔任講師，為業者講解法規、政令宣導及案例分析。

對於國內今年3月1日起，農委會將「比特犬」攻擊性犬隻公告修正「指定禁止飼養輸入或輸出之動物」列為禁止飼養或輸入之動物，並強制於2023年2月28日前應辦理比特犬寵物登記者。為使提升業者對攻擊性犬隻的動物行為認知，也特別邀請「會思考的狗行為獸醫團隊」的林瑋真獸醫師透過動物行為學面向，分享講述「認識犬隻攻擊行為」。

▲評鑑甲等業者獲頒獎狀。

而講者之一的本縣高橋動物醫院長殷宏源獸醫師，則向業者分享常見的寵物問題與緊急處理方式，期望業者藉由訓練課程，提升毛孩的生活品質，除了可充實自身專業技能，也能增進服務品質。課程內容豐富有趣，而講師深入淺出的授課，獲得業者廣大的迴響。

花蓮縣動植物防疫所長周黃得榮指出，防疫所將持續辦理及提供相關課程，並請轄內業者能踴躍參加相關課程，提升自身專業技能，增進服務品質。若有意經營特定寵物業的業者，務必向防疫所申請許可，也請民眾若有購買狗貓或是寄養的需求，選擇取得許可證之合法業者，才能保障毛孩與飼主的權益以及落實動物福利，若有發現相關不法亦可舉證逕向防疫所檢舉通報。