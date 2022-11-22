「我只是來休息一下 」比特犬賴在店家　愛狗女警出馬搞定

▲1隻中型比特犬賴在店家不走。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

1隻中大型比特犬「阿黃」前晚掙脫狗鍊後離家，最後竟賴在店家不肯離去，警方獲報以寵物牽繩及零食才將牠誘回警所，並透過臉書和動物醫院掃瞄晶片聯繫陳姓飼主，才讓「阿黃」順利返家。

▲▼警方獲報前往誘離，並帶回警所通知飼主帶回。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局埔子所21日中午接獲轄區店家報案，表示店內來了一名不速之客，就堂而皇之在店趴著且賴著不走，把客人都嚇壞了，請警方協助處理。警員蘇怡婷、江仲軒及松昱希立即抵達現場了解，原來是有一隻體型壯碩的中大型犬(比特犬、母的、約4歲)，跟著客人進到店內，隨即趴下休息賴著不走，店員想盡辦法要｢請」牠出去，但是牠完全不為所動，準備進店的客人看到牠兇猛的長相都嚇壞了。

平日即是愛狗人士的蘇員請同仁拿來寵物牽繩及零食，她慢慢靠近該犬隻，發現牠並無警戒的反應，且與人親近，順利的用零食引誘牠戴上頸圈，牠乖乖地跟著員警上車，員警將牠的照片上傳臉書協助尋找飼主，之後並帶牠到動物醫院掃瞄晶片聯繫上飼主，並將牠帶返所內安置，飼主陳先生不到半小時就趕來，他表示「阿黃」格性溫馴與人親近，前一晚掙脫狗鍊離家，家人都很擔心，幸好員警熱忱幫助牠順利返家。