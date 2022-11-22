　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「我只是來休息一下 」比特犬賴在店家　愛狗女警出馬搞定

▲1隻中型比特犬賴在店家不走。（圖／桃園警分局提供）

▲1隻中型比特犬賴在店家不走。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

1隻中大型比特犬「阿黃」前晚掙脫狗鍊後離家，最後竟賴在店家不肯離去，警方獲報以寵物牽繩及零食才將牠誘回警所，並透過臉書和動物醫院掃瞄晶片聯繫陳姓飼主，才讓「阿黃」順利返家。

▲▼警方獲報前往誘離，並帶回警所通知飼主帶回。（圖／桃園警分局提供）

▲▼警方獲報前往誘離，並帶回警所通知飼主帶回。（圖／桃園警分局提供）

▲▼警方獲報前往誘離，並帶回警所通知飼主帶回。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局埔子所21日中午接獲轄區店家報案，表示店內來了一名不速之客，就堂而皇之在店趴著且賴著不走，把客人都嚇壞了，請警方協助處理。警員蘇怡婷、江仲軒及松昱希立即抵達現場了解，原來是有一隻體型壯碩的中大型犬(比特犬、母的、約4歲)，跟著客人進到店內，隨即趴下休息賴著不走，店員想盡辦法要｢請」牠出去，但是牠完全不為所動，準備進店的客人看到牠兇猛的長相都嚇壞了。

平日即是愛狗人士的蘇員請同仁拿來寵物牽繩及零食，她慢慢靠近該犬隻，發現牠並無警戒的反應，且與人親近，順利的用零食引誘牠戴上頸圈，牠乖乖地跟著員警上車，員警將牠的照片上傳臉書協助尋找飼主，之後並帶牠到動物醫院掃瞄晶片聯繫上飼主，並將牠帶返所內安置，飼主陳先生不到半小時就趕來，他表示「阿黃」格性溫馴與人親近，前一晚掙脫狗鍊離家，家人都很擔心，幸好員警熱忱幫助牠順利返家。

►爽玩韓國5天12900元！體驗滑雪、愛寶樂園通通有

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

ET快訊
台64重機高速追撞計程車慘死！　運將發抖淚崩被送辦
滅絕140年「罕見神鳥」畫面曝光！　科學家嗨翻
葛斯齊槓上張蘭！　加碼爆汪小菲更多私照
汪小菲最想奪回的床墊「驚人天價曝光」！　是皇室御用款
LIVE／汪小菲真的今天來！時間曝光　大S聲明玄機揭密
快訊／魔獸傷勢狀況曝光！　蘇翊傑親說明
陸軍上校被中共吸收　穿軍服宣誓投降書畫面曝光
快訊／葛斯齊突開記者會！　「汪小菲真會來嗎」他這樣說
汪小菲「狂罵大S」漲粉44萬！張蘭臭S全家被禁　酸辣粉賣萬箱

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

監察院副院長李鴻鈞前助理張書維　性侵猥褻2女記者二審判刑

超烏龍！少年加入詐團當車手被當成年犯　警檢院全都沒發現

掃街嗆聲「萬華不是破口」遭架離　北市議員候選人控陳時中傷害

台64重機高速追撞計程車慘死　運將作筆錄發抖淚崩...挨罰+被送辦

不只砂鍋魚頭！桃園里長候選人送魩仔魚賄選　選前遭調查這下慘了

17歲少女2千元找媽媽男友援交　他再邀遭拒硬親...她怒告後心軟

恐怖情人衣帶勒頸吊掛陽台！棄置沙發等死逕自買檳榔逃逸

電動車起火75噸水才能撲滅　北市消防局引進電動車電池滅火系統

陸軍上校被中共吸收刺探軍情　竟穿軍服宣誓投降承諾書

選前4天栽了！口罩+金門高粱行賄　基隆2里長候選人遭起訴

張蘭暗指大S劈腿..還砲轟徐媽老狐狸　再酸「汪小菲買的車都光頭在開」

抗議天王柯賜海逝世　陳屍廂型車享壽66歲

小黃駕駛嗆騎士不能騎中間　警察當場打臉：誰說的？

藝術家製石棺藏零食！　埋地下1萬年後才可開

周湯豪羞曝女粉Bra「一件比一件大」XD　讚比莉姐很會扭：我超級驕傲

造勢晚會「被于美人搶救」　王世堅：選戰最溫暖一句話

百隻羊集體順時針繞圈　連續12天詭異不停打轉

問敲哪顆球？爸故意唱反調　聽不滿意答案...兒氣到崩潰

柯賜海晚年淒涼「以車為家」　死因曝...胞姊庭後鞠躬致謝

抗議天王柯賜海逝世　陳屍北投區某公園車內

監察院副院長李鴻鈞前助理張書維　性侵猥褻2女記者二審判刑

超烏龍！少年加入詐團當車手被當成年犯　警檢院全都沒發現

掃街嗆聲「萬華不是破口」遭架離　北市議員候選人控陳時中傷害

台64重機高速追撞計程車慘死　運將作筆錄發抖淚崩...挨罰+被送辦

不只砂鍋魚頭！桃園里長候選人送魩仔魚賄選　選前遭調查這下慘了

17歲少女2千元找媽媽男友援交　他再邀遭拒硬親...她怒告後心軟

恐怖情人衣帶勒頸吊掛陽台！棄置沙發等死逕自買檳榔逃逸

電動車起火75噸水才能撲滅　北市消防局引進電動車電池滅火系統

陸軍上校被中共吸收刺探軍情　竟穿軍服宣誓投降承諾書

選前4天栽了！口罩+金門高粱行賄　基隆2里長候選人遭起訴

監察院副院長李鴻鈞前助理張書維　性侵猥褻2女記者二審判刑

一晚將近台幣7500！卡達世足「早餐盒」長這樣　球迷po開箱照怒噴

超烏龍！少年加入詐團當車手被當成年犯　警檢院全都沒發現

掃街嗆聲「萬華不是破口」遭架離　北市議員候選人控陳時中傷害

九合一激戰區當選門檻一次看！　想搶北市長至少要拿52萬6936票　

選舉公報沒寫的！　他再爆蔣萬安「矽谷經驗」染紅關鍵資訊

台64重機高速追撞計程車慘死　運將作筆錄發抖淚崩...挨罰+被送辦

吳嘉隆／台積電分散風險　讓美國成民主國家的兵工廠

反駁「空氣品質變好」　蔡其昌曝照打臉盧秀燕：跳票了

陸狗仔「機場堵汪小菲」：相信他會來！　支持維權：扛回床墊

社會熱門新聞

妻輕生亡　警解鎖手機！夫意外解開謎

驚悚畫面曝！台64重機高速撞未開燈轎車　騎士慘死

傳訊給媽「不回家吃晚餐」　男大生墜樓亡

台64重機追撞！路燈「詭異閃滅」3秒後騎士殞命

錢帥君男友獨家照曝　20億身家大起底

獨／驚悚畫面曝！鎖喉暴打司機還「索命瘋踹」

柯賜海疑跌倒撞頭死亡　腳邊有嘔吐物

FBI出手了！錢帥君男友涉洗錢逃美　20億資產面臨查扣

砂輪機圓盤刀片劃開！男內臟可見送醫

台64重機高速追撞！鄰車時速90km「還被刷卡」

台中透天厝變淫窟　雞頭被逮喊：妹妹衣服穿一穿

陸軍上校被中共吸收刺探軍情　竟穿軍服宣誓

台中監獄受刑人宣告死亡　淒涼背景曝

即／台南某科技大男大生墜樓命危

更多熱門

相關新聞

比特犬信義區遊蕩　飼主已經往生

比特犬信義區遊蕩　飼主已經往生

台北市信義區吳興街600巷，10月18日出現一隻成年「比特犬」，穿梭在泰和里巷弄間遊蕩，嚇得里長趕緊通報動保處前來捕捉，沒想到晶片一掃，赫然發現飼主為台南人、已經離世，消息曝光引發網友熱議。對此，台北市動保處今（17日）表示，目前已經將犬隻安置在收容所，待釐清犬種後，才有可能開放認養。

禁養比特犬！明年2／28前完成登記列管

禁養比特犬！明年2／28前完成登記列管

新北比特犬絕育補助　即日起至12/9開放申請

新北比特犬絕育補助　即日起至12/9開放申請

女主人下令比特犬殺人　男被暴咬慘死

女主人下令比特犬殺人　男被暴咬慘死

沒電「刁車」！勇警扛電動車走1公里

沒電「刁車」！勇警扛電動車走1公里

關鍵字：

比特犬賴在店家不速之客返家

讀者迴響

熱門新聞

年營業額3億品牌無預警倒閉！老闆捲款落跑

汪小菲深夜爆走「狂開地圖炮」！

台YouTuber爆抄襲！英國本尊：難過

妻輕生亡　警解鎖手機！夫意外解開謎

大S結婚忍10年傷痛「快溺斃死去」！悲揭汪小菲罪狀

驚悚畫面曝！台64重機高速撞未開燈轎車　騎士慘死

汪小菲剋星出手了！葛斯齊開戰「年底前揭發黑幕」

大S經紀人發聲！控汪小菲「如婚內外遇的事實」

汪小菲控小S濫用史蒂諾斯　是管制處方藥

越愛你越愛管你　12星座男最愛管「這些」

專櫃品牌爆倒閉　消費者：剛買3千

汪400萬帳單曝光大S豪宅開銷　驚！百萬年薪只夠付管理+水電費

獨／育達回來了！兩年內「二度更改校名」　只為了「這個原因」

年收6億「天后闆娘」2女兒房間曝光！

暴跌10°C全台有雨　濕冷3天回冬

更多

最夯影音

更多
張蘭暗指大S劈腿..還砲轟徐媽老狐狸　再酸「汪小菲買的車都光頭在開」

張蘭暗指大S劈腿..還砲轟徐媽老狐狸　再酸「汪小菲買的車都光頭在開」
抗議天王柯賜海逝世　陳屍廂型車享壽66歲

抗議天王柯賜海逝世　陳屍廂型車享壽66歲

小黃駕駛嗆騎士不能騎中間　警察當場打臉：誰說的？

小黃駕駛嗆騎士不能騎中間　警察當場打臉：誰說的？

藝術家製石棺藏零食！　埋地下1萬年後才可開

藝術家製石棺藏零食！　埋地下1萬年後才可開

周湯豪羞曝女粉Bra「一件比一件大」XD　讚比莉姐很會扭：我超級驕傲

周湯豪羞曝女粉Bra「一件比一件大」XD　讚比莉姐很會扭：我超級驕傲

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面