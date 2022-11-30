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爸媽面前被叼走斷頭　村民開膛3.6公尺長巨鱷找到「8歲童碎屍」

爸媽面前被叼走斷頭　村民開膛3.6公尺長巨鱷找到「8歲童碎屍」。（圖／翻攝自Twitter）

▲村民在鱷魚體內發現人類碎屍。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

哥斯大黎加8歲男童費南德茲(Julio Otero Fernández)家附近小河玩耍時，在爸媽面前被一條巨大鱷魚拖走，從此失去下落，有村民事發近1個月後在一條約3.6公尺鱷魚中找到人類碎屍，鱷魚被開膛剖腹的畫面在網路上瘋傳。

費南德茲上月30日下午與爸媽、5名兄弟姊妹一同在家附近的馬蒂納河(Matina River)釣魚時，被突然衝出的鱷魚拖入水中消失，讓目睹衝擊畫面的父母悲痛不已。目擊者表示，那條鱷魚突然衝出水面，咬住費南德茲的頭，搖晃了幾下就把頭扯掉，之後把身體拖入水中消失。

費南德茲的爸媽為了生計，4年前才從尼加拉瓜搬到當地，在一個香蕉種植園中工作，原本是想給孩子們更好的生活，沒想到兒子卻被家附近鱷魚咬死，為了保護其它年幼孩童的安危，讓他們決定要搬離這個傷心地，而就在事發近1個月後，終於找到費南德茲屍體。

當地媒體報導，有獵人本月26日追蹤到疑似是殺害費南德茲的巨鱷，射殺後剖開發現人類的頭髮和骨頭。費南德茲母親瑪吉尼(Margini Fernández Flores)表示，「他們在鱷魚體內發現頭髮和骨頭，我不知道是誰幫忙殺了鱷魚，但這個消息讓我得到解脫，我希望他們把所有鱷魚都殺死，這樣就不會再有家庭遇到一樣的事」。目前碎屍已送去驗屍，以查明死者身分。

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關鍵字：

鱷魚哥斯大黎加Julio Otero FernándezMargini Fernández Flores

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