選後狂發200則臉書！　王浩宇今嗨爆：選舉結果還我公道了

▲民進黨敗選後，王浩宇4天以來已在臉書發表近200則貼文 。（圖／王浩宇臉書）

記者邱晟軒／綜合報導

民進黨在九合一大選大崩盤，僅拿下5縣市，黨內瀰漫檢討聲浪。對此，就有粉專發現，前議員王浩宇自開票至今，已在臉書發表近200篇貼文，令不少網友直呼「要崩潰到何時」；不過，王浩宇今天也發文公布數據，指出「選舉結果已經還我公道了」。

民進黨選情翻車，王浩宇自開票以來不斷為民進黨辯護，更力抗外界直指「側翼網軍拖垮選情」的言論。王浩宇數次發文表示，面對外界對高端疫苗、新竹球場等議題的抹黑，最有聲量的同黨高嘉瑜、王世堅等人不但未幫忙解釋，還在政論節目上對黨落井下石、質詢時跟著外面的輿論痛罵官員，「唯一努力解釋的只有他們所謂的1450。」

王浩宇不斷強調，「找戰犯很簡單，但王浩宇閉嘴、焦糖閉嘴、史書華、486閉嘴，這些對執政黨的抹黑攻擊並不會因此就消失」，若連自己支持者都被誤導不信任執政團隊，我們連基本盤都守不住，只會崩更慘而已。

然而，王浩宇昨天凌晨也將矛頭指向前立委郭正亮「要先處理」，引發支持者讚聲一片。

▲王浩宇直指郭正亮「要先處理」；另外他也對林淑芬批評「政府花錢買網軍」不以為然。（圖／王浩宇臉書）

不過，王浩宇也不忘提醒黨內外，在他的「助攻推薦」之下，選票幾乎完全轉移。他強調，已順利把議員工作交棒給桃園市議員魏筠，未來重返中壢參選的機率不大，但他認為，「這次選舉的結果已經還我公道了。相信中壢人不會忘記曾經有個議員，用青春爲中壢努力。」

王浩宇自豪表示，他支持的魏筠、黃崇真都當選，魏筠在1.6萬選區新人最高票，民進黨從上屆2席到本屆當選史上最好的5席；反而是這次選戰以「罷免王浩宇」 為訴求的候選人，包含罷王執行長、民眾黨、時代力量等5位成員，全部低票落選。

▲王浩宇公布數據，自豪推薦候選人最終當選 。（圖／王浩宇臉書）

另外，王浩宇更在臉書提議，政府應該要再發一次振興券，他指出「對疫情期間虧損企業，再補助穩定就業勞工一定金額防疫補償，全面放寬防疫限制，針對紓困貸款勞工，再給予一次性現金補償。」就有網友留言「花誰的錢來發？」王浩宇則回應「政府財政OK」。

王浩宇仍不忘繼續猛攻高嘉瑜輔選不力，他表示陳時中此次催票率最差的選區就是南湖、南港，「所以高嘉瑜自己的做法，事實上才真正讓黨流失中間、年輕選票。」他痛批，「妳（高嘉瑜）都罵自己黨了，我幹嘛投？」

▼王浩宇批評高嘉瑜「輔選等於沒輔選」 。（圖／王浩宇臉書）