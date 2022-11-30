敗選後下一步曝光？他在街頭捕獲「野生陳時中」　網友一看驚呆

記者朱祖儀／綜合報導

民進黨台北市長候選人陳時中在九合一選舉中，敗給國民黨候選人蔣萬安，針對下一步要往什麼方向前進，他回應會先沉澱一下，但沒想到竟有人在街頭捕獲「野生陳時中」？原來是一名指揮交通的員警外貌和陳時中十分相似，才讓人誤會，影片曝光後掀起討論。

▲陳時中。（圖／記者湯興漢攝）

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一名網友在臉書「爆笑公社2」分享一段影片，看到一名員警穿著制服站在馬路中間幫忙指揮交通，吹起哨子「逼逼逼」並擺手示意的模樣，看起來相當認真。不過仔細看他的神韻和身影，加上有點灰白色的短髮，發現都和陳時中有些相似，讓原PO忍不住打趣說道「市長沒有選上，調去交通指揮」。

▲網友們覺得員警撞臉陳時中。（圖／翻攝自爆笑公社2）

影片曝光後，不少人笑翻表示「有點像」、「看起來很努力」、「至少對交通有幫助」、「部長好」、「這鴿子的付出，才是真付出，認認真真做事」、「很努力，比起站馬路旁不知幹什麼的警員好多了」。但也有人認為不妥，直言「一點都不好笑，有想過員警的感受嗎」。

事實上，有不少人曾和陳時中撞臉，先前有網友在逛大賣場的時候，發現有小嬰兒的神韻和陳時中十分相似，就連資深媒體人黃光芹都忍不住轉傳；還有一名鹹酥雞老闆戴著口罩工作，因為有著一頭灰白的俐落短髮，滄桑的眼神加上濃厚的眉毛，也被眾人認為撞臉陳時中；此外，還有網友發現，陳時中也撞臉日本海軍中將「山口多聞」，2人同樣擁有圓潤的臉頰和微微下垂的雙眼，照片一對比驚呆不少網友。

▼先前也有鹹酥雞老闆撞臉陳時中。（合成圖／記者蔡文淵翻攝、指揮中心提供）