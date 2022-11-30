　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

敗選後下一步曝光？他在街頭捕獲「野生陳時中」　網友一看驚呆

記者朱祖儀／綜合報導

民進黨台北市長候選人陳時中在九合一選舉中，敗給國民黨候選人蔣萬安，針對下一步要往什麼方向前進，他回應會先沉澱一下，但沒想到竟有人在街頭捕獲「野生陳時中」？原來是一名指揮交通的員警外貌和陳時中十分相似，才讓人誤會，影片曝光後掀起討論。

▲▼「雙北龍中來，逗陣作夥贏」雙北聯合車掃，由民進黨新北市長候選人林佳龍及台北市長候選人陳時中領軍，帶領黨籍市議員參選人，由新北三重一路車隊掃街拜票到台北市。沿路不少熱情民眾揮舞旗幟燃放鞭炮，給予兩位候選人最大支持。（圖／記者湯興漢攝）

▲陳時中。（圖／記者湯興漢攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

一名網友在臉書「爆笑公社2」分享一段影片，看到一名員警穿著制服站在馬路中間幫忙指揮交通，吹起哨子「逼逼逼」並擺手示意的模樣，看起來相當認真。不過仔細看他的神韻和身影，加上有點灰白色的短髮，發現都和陳時中有些相似，讓原PO忍不住打趣說道「市長沒有選上，調去交通指揮」。

▲▼。（圖／翻攝自爆笑公社2）

▲網友們覺得員警撞臉陳時中。（圖／翻攝自爆笑公社2）

影片曝光後，不少人笑翻表示「有點像」、「看起來很努力」、「至少對交通有幫助」、「部長好」、「這鴿子的付出，才是真付出，認認真真做事」、「很努力，比起站馬路旁不知幹什麼的警員好多了」。但也有人認為不妥，直言「一點都不好笑，有想過員警的感受嗎」。

事實上，有不少人曾和陳時中撞臉，先前有網友在逛大賣場的時候，發現有小嬰兒的神韻和陳時中十分相似，就連資深媒體人黃光芹都忍不住轉傳；還有一名鹹酥雞老闆戴著口罩工作，因為有著一頭灰白的俐落短髮，滄桑的眼神加上濃厚的眉毛，也被眾人認為撞臉陳時中；此外，還有網友發現，陳時中也撞臉日本海軍中將「山口多聞」，2人同樣擁有圓潤的臉頰和微微下垂的雙眼，照片一對比驚呆不少網友。

▼先前也有鹹酥雞老闆撞臉陳時中。（合成圖／記者蔡文淵翻攝、指揮中心提供）

▲▼苗栗鹹酥雞攤車老闆神似衛福部長陳時中。（合成圖／記者蔡文淵翻攝、指揮中心提供）

►萬元有找！沖繩自由行4天3夜太划算　衝一波爽爽玩

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

ET快訊
蘋果爆開第3家直營店！　落腳這縣市
民眾連夜逃出廣州！　國道擠爆、露宿車站畫面曝
1200元月票續推！　上路時間曝光
高顏值情侶等捷運！他「腳下一看」超震驚　網友喊：可以嫁
快訊／台南市政大樓男墜樓　頭部破裂當場死亡
王鴻薇補選立委恐中斷政治生命？　他曝「最大致命原因」
拿性愛片逼學妹%17次！　色學長喊：多P扣3次

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「2023臺南車展（Tainan Autoshow）」徵展開跑　歡迎把握機會報名參展

8千車馬費誘兄妹回家！「老媽補助大招」全場搶排隊：缺兒子嗎

交通部招商大會再擴大！釋商機1879億破新高　12／7登場

台中50年牛肉麵名店水餃、餛飩大腸桿菌超標　遭開罰6萬

好市多買牛肉！她一煮驚呼「撿到寶」　7千人狂讚：隨便煎都好吃

無記名悠遊卡搭高鐵建置要上億　明年3月先推「手機購自由座車票」

風速每秒21.42公尺！　台中港上午8點起封港

搭到寶可夢公車！車廂掛滿娃娃照片曝光　她抬頭被萌翻

擺不平航空公司「擬以航線分三航廈」　出國報到、上機恐2地奔波

高顏值情侶等捷運！他「往腳下一看」超震驚　網友喊：可以嫁了

爸洗完澡圍浴巾滑手機　狠貓見「逗貓棒」大爆抓

柯震東、峮峮街頭夜遊爆曖昧！　經紀人鬆口兩人「真實關係」

用清潔劑+菜瓜布洗菜　她天真回：這樣才乾淨

詹雯婷再唱《Lydia》、《月牙灣 》　巡演出狀況...獨自上台撐全場！

澤巨蜥上桌大口嗑飯喝茶　學生圍觀搶拍「吃播現場」

朴所羅門心疼...帶辛叡恩回家！　金來沅扮殺手臥底遇密室縱火

大廟天公爐被怪男埋生雞腿　還噴米酒！民俗專家：降頭

年輕人最愛+勇奪國際大獎！　Wolf Beer少年狼啤酒掀飲潮

恭喜！45歲海芬升格人母　女兒小名「藏3洋蔥原因」　

晴天霹靂！聽今天要洗澡　小白狗愣瞪眼「玩具掉了」

「2023臺南車展（Tainan Autoshow）」徵展開跑　歡迎把握機會報名參展

8千車馬費誘兄妹回家！「老媽補助大招」全場搶排隊：缺兒子嗎

交通部招商大會再擴大！釋商機1879億破新高　12／7登場

台中50年牛肉麵名店水餃、餛飩大腸桿菌超標　遭開罰6萬

好市多買牛肉！她一煮驚呼「撿到寶」　7千人狂讚：隨便煎都好吃

無記名悠遊卡搭高鐵建置要上億　明年3月先推「手機購自由座車票」

風速每秒21.42公尺！　台中港上午8點起封港

搭到寶可夢公車！車廂掛滿娃娃照片曝光　她抬頭被萌翻

擺不平航空公司「擬以航線分三航廈」　出國報到、上機恐2地奔波

高顏值情侶等捷運！他「往腳下一看」超震驚　網友喊：可以嫁了

沙烏地考慮和埃及、希臘申辦2030世足　放話「絕對砸大錢」蓋球場

「2024郭侯配是餿主意」　沈富雄分析：說這個的人很有問題

小S撞衫韓「人間芭比」畫面曝光！　超浮誇相框禮服精彩比美

破網後雙手指向天空　英格蘭拉許福特梅開二度致敬癌逝摯友

「2023臺南車展（Tainan Autoshow）」徵展開跑　歡迎把握機會報名參展

尹錫悅反對單方面改變台海現狀　外交部：共同對抗威權壓迫

政黨輪替鐘聲已敲響？　藍委點國民黨2024關鍵危機：別幻想民氣在身

行動不便婦家中客廳跌倒　女兒上班趕不回！焦急求助警解危

1歲女童四肢癢爆抓爛流湯　媽找「浴廁芳香神物」止癢藥師急喊停

台南市府大樓驚傳墜樓　死者為40歲教育局員工...死因待查

吳宗憲見孫子超音波：GG好大！　虧汪小菲隔空開戰「比綜藝好看」

生活熱門新聞

婆婆喊：好市多蘿蔔糕好吃　媳婦開冰箱嚇傻

戶外脫口罩！室內這規定超怪　醫：也該全面取消

溫度崩盤！冰雨變天一夜急凍10°C

女模特兒「柬埔寨式道歉50秒」粉絲傻：詭異

即／抗癌天使湯佩姿病逝！得年24歲

沈慧虹謝票！鍵盤柯南揪1幕　網笑：別再鞭屍

車行裝手機架要100元！大學生留負評嗆態度差

最毒蔬菜出爐！　吃火鍋「最後煮它別喝湯」

選前幫忙指揮交通　當選馬上消失

日本神人再曝預言　這黨派2024大選贏面仍大

2縣市豪雨！今斷崖式降10℃　越晚越冷探13度

這縣市被轟「生活沙漠」只適合賺錢　過來人認了

12月新制一次看！戶外免戴口罩、北市禁用塑膠杯

熬夜恐怖下場！　媽驚：給我兒子看

更多熱門

相關新聞

民進黨對九合一樂觀「把提名當政治分贓」　地方基層曝敗選觀察

民進黨對九合一樂觀「把提名當政治分贓」　地方基層曝敗選觀察

民進黨九合一大選慘敗，黨內檢討聲音四起。綠營成功連任新北市議員的林秉宥分析，整體真正的關鍵是，民進黨提出的主要論述，沒辦法說服基層民眾，其中一個可能最不能談的因素，就是黨內有人對於本次大選情勢樂觀，而提早把這場選戰提名作為政治分贓，忘記了2018年選舉時認知作戰的教訓。

陳時中為什麼會輸？　周玉蔻提3疑問網熱議

陳時中為什麼會輸？　周玉蔻提3疑問網熱議

幕後／選後檢討　陳時中自承：防疫未完就選舉「支持者感受遭背棄」

幕後／選後檢討　陳時中自承：防疫未完就選舉「支持者感受遭背棄」

曾與陳時中同場　檢建議羈押威震吳明達

曾與陳時中同場　檢建議羈押威震吳明達

內閣沒有規畫疫後經濟復甦

內閣沒有規畫疫後經濟復甦

關鍵字：

陳時中員警指揮交通撞臉

讀者迴響

熱門新聞

婆婆喊：好市多蘿蔔糕好吃　媳婦開冰箱嚇傻

C羅「上帝之髮」懸案破了！

情侶YouTuber美國旅遊「2罪名被抓入獄」！　路邊遭上銬

戶外脫口罩！室內這規定超怪　醫：也該全面取消

溫度崩盤！冰雨變天一夜急凍10°C

女模特兒「柬埔寨式道歉50秒」粉絲傻：詭異

不堪長期家暴折磨　妻子雙刀殺死熟睡夫

即／抗癌天使湯佩姿病逝！得年24歲

《捍衛戰士》男星驚傳過世！

起底6億天后闆妹！19歲結婚6年後離婚

再嫁秦昊7年爆婚變！伊能靜發聲：先關心自己

天后闆妹被爆「買千萬名牌卻賣山寨包」

房間被動過！她裝監視器「驚見公婆1幕」　網逆風反挺

沈慧虹謝票！鍵盤柯南揪1幕　網笑：別再鞭屍

爸洗完澡顧滑手機　「逗貓棒」GG

更多

最夯影音

更多
爸洗完澡圍浴巾滑手機　狠貓見「逗貓棒」大爆抓

爸洗完澡圍浴巾滑手機　狠貓見「逗貓棒」大爆抓
柯震東、峮峮街頭夜遊爆曖昧！　經紀人鬆口兩人「真實關係」

柯震東、峮峮街頭夜遊爆曖昧！　經紀人鬆口兩人「真實關係」

用清潔劑+菜瓜布洗菜　她天真回：這樣才乾淨

用清潔劑+菜瓜布洗菜　她天真回：這樣才乾淨

詹雯婷再唱《Lydia》、《月牙灣 》　巡演出狀況...獨自上台撐全場！

詹雯婷再唱《Lydia》、《月牙灣 》　巡演出狀況...獨自上台撐全場！

澤巨蜥上桌大口嗑飯喝茶　學生圍觀搶拍「吃播現場」

澤巨蜥上桌大口嗑飯喝茶　學生圍觀搶拍「吃播現場」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面