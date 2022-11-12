防檢查不落實！桃機導入電子巡檢系統　異常年減6400件

▲桃機公司設置電子巡檢系統，巡檢更落實且電子化後，異常事件也隨之下降。（圖／桃機）

記者李姿慧／台北報導

24小時營運的桃機設施眾多，最怕故障影響旅客，106年高達9000件設施異常通報，桃機公司導入電子巡檢系統，透過平板感應、上傳巡檢照片取代傳統巡邏箱簽到，讓巡查更加落實，110年異常通報僅剩2600件，銳減6400件，111年截至9月底異常也僅1100件，未來第三航廈啟用後也將引入該系統。

過往桃機公司巡檢透過傳統巡邏箱簽到，由於颱風季及汛期還得爬上屋頂檢查排水溝是否阻塞，若有維護人員省事未爬上屋頂檢查，仍可在巡邏箱簽名，難以確認巡檢人員是否落實檢查。

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桃園機場公司106年起導入電子巡檢系統，將傳統巡邏箱全面電子化，巡查點設置電子感應設備，巡檢員得到現場後以平板感應，才能完成巡簽流程，並須即時上傳巡檢數據或照片。

▲桃機公司設置電子巡檢系統，巡檢更落實且電子化後，異常事件也隨之下降。（圖／桃機）

機場公司表示，桃園國際機場為24 小時全天候營運機場，日常維護是當前重要課題之一。桃機共規劃276條巡檢路線，項目包含空調、消防、機電、電力、給排水、建物、空側界圍以及跑道、滑行道燈光及變電站等設備，巡檢點從建置初期逾600個，經過多年佈建到今年的4140個，遍佈機場各個角落。

桃機指出，以往舊式巡檢箱若裝設在空間受限處，例如管道間或貓道，工作人員在檢視表單與書寫簽章時十分不便。數位化後，巡檢只需透過平板電腦感應並點選操作，可提升維護人員巡檢效率與安全性，透過節省人力，為未來少子化造成勞動力短缺預做準備。

▲桃機公司設置電子巡檢系統，巡檢更落實且電子化後，異常事件也隨之下降。（圖／桃機）

根據桃機統計，導入電子巡檢系統前，106年機場設施異常通報包括旅客或駐站員工發現設施異常，譬如燈具不亮等，一年約有9000件，導入電子巡檢系統後，異常通報逐漸下降，110年約2600件，111年截至9月30日約有1100件，透過巡檢更加落實和方便，讓異常事件大幅下降。

桃機公司助理副總孫宏彬表示，目前桃機第三航廈工程進度超前，預計113年完成北登機廊廳啟用、114年完成航廈主體啟用、115年完成南登機廊廳，屆時也會陸續引進該套電子巡檢系統協助維護。