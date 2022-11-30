買票賄選遭約談...選後才到案！　落選鎮代候選人5萬交保

▲苑裡賴姓鎮民代表候選人涉嫌每票500現金賄選，選前遭檢方約談，選後才到案說明，檢察官訊後以5萬元交保。（圖／記者蔡文淵攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗地檢署偵辦現金賄選案件，查出苗栗苑裡鎮賴姓鎮民代表候選人，涉嫌以現金500元為自己買票，11月23日傳喚候選人、莊李姓樁腳及選民到案說明，但賴11月29日才到案說明，檢察官訊後，諭令賴以5萬元交保。

檢察官蕭慶賢指揮通霄分局、調查局苗栗縣調查站，偵辦苗栗縣苑裡鎮賴姓鎮民代表候選人與莊李姓樁腳，涉嫌以每票現金500元賄選，於11月23日傳喚通知賴姓候選人、莊李樁腳及選民到案說明，並查扣莊李樁腳來不及發出之賄款3萬5000元。

賴姓候選人於選後11月29日才到案應訊，檢察官訊問後，認為賴、莊李2人涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項投票行賄罪之犯罪嫌疑重大，但均無羈押必要，賴准予交保5萬元，莊李姓樁腳及選民均請回。

據了解，涉及賄選的賴鎮民代表候選人參選苑裡鎮第二選區，該選區應選2名代表，有4名候選人，這次選舉賴姓候選人得票數第3多，並未當選。

苗栗地檢署強調，無論選前、選後均秉持一貫堅持反賄選的立場，繼續查辦現金賄選案件，使利用金錢影響選舉結果者確實負起其刑事責任。