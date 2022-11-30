　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

針對「白紙運動」？　中共中央政法委：依法打擊敵對勢力滲透破壞

▲▼中國北京27日晚間出現民眾抗議集會，白紙革命、白紙運動。（圖／路透）

▲大陸各地上周末出現白紙運動。（圖／路透）

記者任以芳／北京報導

大陸官媒《新華社》昨29日晚間報導稱，中共中央政治局委員、中央政法委書記陳文清主持召開中央政法委員會全體會議，傳達學習黨中央近期決策部署。會議強調，要堅決依法打擊敵對勢力滲透破壞活動，堅決依法打擊擾亂社會秩序的違法犯罪行為，切實維護社會大局穩定。

大陸過度防疫政策引起各地發起「白紙運動」，從上周末開始北京、上海、武漢等地出現民眾自發性高舉白紙聚集活動，高喊不要核酸檢測、不要封控以及一刀切等不合理的防疫亂象。 同一天，大陸國務院承諾做到「快封快解」，要求地方政府解決層層加碼問題。但中共中央政法委則釋出「打擊敵對勢力滲透破壞」的訊號。

報導指出，會議圍繞中共二十大報告涉政法工作部署要求，研究政法機關今後一個時期貫徹落實的任務目標、具體舉措，要求全面貫徹中共的二十大精神，深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，堅決做到「兩個維護」，深入貫徹習近平法治思想和總體國家安全觀，強化底線思維和鬥爭精神，加快建設更高水平的平安中國、法治中國，以政法工作現代化保障中國式現代化。

▲▼白紙革命／中國「紅三代」兔主席：肯定有境外勢力參與（圖／翻攝微博）

▲大陸「紅三代」兔主席分析，「白紙運動」有境外勢力參與（。圖／翻攝微博）

報導強調，「會議強調，要堅持以人民為中心，提高政治站位，不斷增強政治判斷力、政治領悟力、政治執行力。要及時疏導化解矛盾糾紛，幫助解決人民群眾實際困難。要堅決依法打擊敵對勢力滲透破壞活動，堅決依法打擊擾亂社會秩序的違法犯罪行為，切實維護社會大局穩定。」

報導表示，會議研究了安全生產工作，強調要推動各地區各職能部門落實安全生產主體責任，全面排查整治風險隱患，堅決防範和遏制重特大事故發生，保障人民生命財產安全。

據悉，大陸公安部部長、中央政法委員會副書記王小洪、大陸最高人民法院院長周強、大陸最高人民檢察院檢察長張軍出席會議。

►萬元有找！沖繩自由行4天3夜太划算　衝一波爽爽玩

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

ET快訊
8縣市搶先曝「跨年超強卡司」！　日韓團也來了
得「糖尿病」只因為吃太甜？　營養師曝「背後最大元兇」
大樂透頭獎1.3億一注獨得！獎落這縣市
入冬最強冷來了！冰雨變天「一夜急凍10°C」
「抗癌天使」湯佩姿病逝！得年24歲　最後一封信曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

白紙運動他大喊「有境外勢力」　抗議者：我們網路都上不到國外耶

針對「白紙運動」？　中共中央政法委：依法打擊敵對勢力滲透破壞

上街舉白紙會被驅趕！大陸機智男「紙上寫7字」　警也拿他沒辦法

美使館微博聲援白紙運動…遭官方「一秒清空」　禁止網友留言

陸官員暗指白紙運動「不是反防控」　要求地方政府解決層層加碼

迴避外媒暗指「白紙運動」爭議　陸記者會全聚焦老年人打疫苗

26萬重機超衰！合法停停車格惹「阿嬤不爽推倒」維修費噴近7萬

陸民眾不滿長期「封控」管理　官方：「快封快解」不得隨意擴大

風向轉變！陸官媒邀確診者談染疫經歷　87歲老人症狀「像重感冒」

陸國務院下午3點召開記者會！外傳將放寬防疫　帶動港股大反彈

爸洗完澡圍浴巾滑手機　狠貓見「逗貓棒」大爆抓

柯震東、峮峮街頭夜遊爆曖昧！　經紀人鬆口兩人「真實關係」

用清潔劑+菜瓜布洗菜　她天真回：這樣才乾淨

澤巨蜥上桌大口嗑飯喝茶　學生圍觀搶拍「吃播現場」

詹雯婷再唱《Lydia》、《月牙灣 》　巡演出狀況...獨自上台撐全場！

朴所羅門心疼...帶辛叡恩回家！　金來沅扮殺手臥底遇密室縱火

年輕人最愛+勇奪國際大獎！　Wolf Beer少年狼啤酒掀飲潮

大廟天公爐被怪男埋生雞腿　還噴米酒！民俗專家：降頭

恭喜！45歲海芬升格人母　女兒小名「藏3洋蔥原因」　

晴天霹靂！聽今天要洗澡　小白狗愣瞪眼「玩具掉了」

白紙運動他大喊「有境外勢力」　抗議者：我們網路都上不到國外耶

針對「白紙運動」？　中共中央政法委：依法打擊敵對勢力滲透破壞

上街舉白紙會被驅趕！大陸機智男「紙上寫7字」　警也拿他沒辦法

美使館微博聲援白紙運動…遭官方「一秒清空」　禁止網友留言

陸官員暗指白紙運動「不是反防控」　要求地方政府解決層層加碼

迴避外媒暗指「白紙運動」爭議　陸記者會全聚焦老年人打疫苗

26萬重機超衰！合法停停車格惹「阿嬤不爽推倒」維修費噴近7萬

陸民眾不滿長期「封控」管理　官方：「快封快解」不得隨意擴大

風向轉變！陸官媒邀確診者談染疫經歷　87歲老人症狀「像重感冒」

陸國務院下午3點召開記者會！外傳將放寬防疫　帶動港股大反彈

德國正妹大驚在台灣出車禍「路人不會幫忙」　德國車內會放醫藥箱

塞內加爾2度前進16強他都在！　20年前「驚奇隊長」變主帥

靠民進黨金援「2周賺10幾萬」？ 四叉貓曝收入來源：我不像高虹安

白紙運動他大喊「有境外勢力」　抗議者：我們網路都上不到國外耶

民進黨九合一慘敗「修理了側翼」　他提救綠營方法：就是輸得更多

莫斯科稱「別無選擇」　僅能取消與美核武裁減談判

針對「白紙運動」？　中共中央政法委：依法打擊敵對勢力滲透破壞

塞內加爾睽違20年再闖16強！　彌補上屆因黃牌較多出局遺憾

北市殯葬處爆貪瀆！前副處長「收賄數十萬」漏夜偵訊　業者20萬交保

裝手機架要100元！大學生留負評嗆態度差　車行老闆氣炸：十早八干

正妹翻唱《得來速之歌》 天籟嗓秀最Chill點餐法

大陸熱門新聞

舉白紙會被驅趕！機智男紙上寫7字躲過一劫

女會計照老闆要求「轉帳1587萬」...結果慘了

陸官員暗指白紙運動「不是反對防控」

陸民眾不滿長期「封控」　官方回應

美使館微博聲援白紙運動…遭官方一秒清空

「白紙運動」是敵對勢力滲透？

女逛超市踩到櫻桃滑倒　摔成傷殘十級

上海人悼新疆火災死者　高喊：不要核酸

教官拉長髮女學生「長椅野戰」

月賺44萬沒房沒車　女收入全給弟弟

陸核酸公司被起底！揪出神秘人「張核子」

26萬重機合法停停車格惹阿嬤不爽推倒！維修費噴近7萬

新疆火災10死　居民求救片瘋傳

開車驚見男女躺馬路洩慾！活春宮影片曝

更多熱門

相關新聞

德智庫：中國防疫示威將暫時消失　不滿情緒可能擴大

德智庫：中國防疫示威將暫時消失　不滿情緒可能擴大

中中國多座城市上週末爆發示威，抗議強硬的清零政策，德國智庫研判由於官方鎮壓奏效，示威未來幾天將暫時從街頭消失，不過民間的不滿情緒仍在，甚至可能擴大。

BBC記者報導上海示威被捕　英國召喚中國大使抗議

BBC記者報導上海示威被捕　英國召喚中國大使抗議

路透社：中國當局開始調查白紙運動參加者

路透社：中國當局開始調查白紙運動參加者

台南企業捐贈南消三溫殺菌飲水機24台

台南企業捐贈南消三溫殺菌飲水機24台

白紙革命用交友APP躲審查　路透：如貓捉老鼠

白紙革命用交友APP躲審查　路透：如貓捉老鼠

關鍵字：

北京防疫白紙運動

讀者迴響

熱門新聞

情侶YouTuber美國旅遊「2罪名被抓入獄」！　路邊遭上銬

溫度崩盤！冰雨變天一夜急凍10°C

即／抗癌天使湯佩姿病逝！得年24歲

女模特兒「柬埔寨式道歉50秒」粉絲傻：詭異

C羅「上帝之髮」懸案破了！

婆婆喊：好市多蘿蔔糕好吃　媳婦開冰箱嚇傻

舉白紙會被驅趕！機智男紙上寫7字躲過一劫

快訊／大樂透1.3億頭獎開出　彰化縣一注獨得

即／新北里長自撞慘死！將重新選舉

10症狀＝體內毒素太多！醫：確診後想排毒吃原型食物最好

好市多「神水」女神徐若瑄也動心

最毒蔬菜出爐！　吃火鍋「最後煮它別喝湯」

【2023跨年】8縣市搶先曝超強卡司！

神操作！才花200元猜中2場賽事　彩迷抱走112萬

爸洗完澡顧滑手機　「逗貓棒」GG

更多

最夯影音

更多
爸洗完澡圍浴巾滑手機　狠貓見「逗貓棒」大爆抓

爸洗完澡圍浴巾滑手機　狠貓見「逗貓棒」大爆抓
柯震東、峮峮街頭夜遊爆曖昧！　經紀人鬆口兩人「真實關係」

柯震東、峮峮街頭夜遊爆曖昧！　經紀人鬆口兩人「真實關係」

用清潔劑+菜瓜布洗菜　她天真回：這樣才乾淨

用清潔劑+菜瓜布洗菜　她天真回：這樣才乾淨

澤巨蜥上桌大口嗑飯喝茶　學生圍觀搶拍「吃播現場」

澤巨蜥上桌大口嗑飯喝茶　學生圍觀搶拍「吃播現場」

詹雯婷再唱《Lydia》、《月牙灣 》　巡演出狀況...獨自上台撐全場！

詹雯婷再唱《Lydia》、《月牙灣 》　巡演出狀況...獨自上台撐全場！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面