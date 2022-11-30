針對「白紙運動」？　中共中央政法委：依法打擊敵對勢力滲透破壞

▲大陸各地上周末出現白紙運動。（圖／路透）

記者任以芳／北京報導

大陸官媒《新華社》昨29日晚間報導稱，中共中央政治局委員、中央政法委書記陳文清主持召開中央政法委員會全體會議，傳達學習黨中央近期決策部署。會議強調，要堅決依法打擊敵對勢力滲透破壞活動，堅決依法打擊擾亂社會秩序的違法犯罪行為，切實維護社會大局穩定。

大陸過度防疫政策引起各地發起「白紙運動」，從上周末開始北京、上海、武漢等地出現民眾自發性高舉白紙聚集活動，高喊不要核酸檢測、不要封控以及一刀切等不合理的防疫亂象。 同一天，大陸國務院承諾做到「快封快解」，要求地方政府解決層層加碼問題。但中共中央政法委則釋出「打擊敵對勢力滲透破壞」的訊號。

報導指出，會議圍繞中共二十大報告涉政法工作部署要求，研究政法機關今後一個時期貫徹落實的任務目標、具體舉措，要求全面貫徹中共的二十大精神，深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，堅決做到「兩個維護」，深入貫徹習近平法治思想和總體國家安全觀，強化底線思維和鬥爭精神，加快建設更高水平的平安中國、法治中國，以政法工作現代化保障中國式現代化。

▲大陸「紅三代」兔主席分析，「白紙運動」有境外勢力參與（。圖／翻攝微博）

報導強調，「會議強調，要堅持以人民為中心，提高政治站位，不斷增強政治判斷力、政治領悟力、政治執行力。要及時疏導化解矛盾糾紛，幫助解決人民群眾實際困難。要堅決依法打擊敵對勢力滲透破壞活動，堅決依法打擊擾亂社會秩序的違法犯罪行為，切實維護社會大局穩定。」

報導表示，會議研究了安全生產工作，強調要推動各地區各職能部門落實安全生產主體責任，全面排查整治風險隱患，堅決防範和遏制重特大事故發生，保障人民生命財產安全。

據悉，大陸公安部部長、中央政法委員會副書記王小洪、大陸最高人民法院院長周強、大陸最高人民檢察院檢察長張軍出席會議。