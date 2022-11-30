「再發一次振興券」　王浩宇：政府財政OK

▲2021年蔡政府發5000元「五倍券」。（圖／資料照／記者湯興漢攝）

記者陳俊宏／綜合報導

民進黨桃園市前議員王浩宇表示，再發一次振興券，引發熱烈討論。而台灣政府為了救經濟，近年來發過3次振興券，包括2021年的「五倍券」。

王浩宇29日在臉書提議發振興券，「對疫情期間虧損企業，再補助穩定就業勞工一定金額防疫補償，全面放寬防疫限制，針對紓困貸款勞工，再給予一次性現金補償。」對此，有網友留言，「花誰的錢來發？你出錢好不好？」王回應，「政府財政OK」。

▼馬蔡政府各項振興券效果比一比。（點圖可放大／記者廖婕妤製）



台灣政府為了救經濟，近年來發過3次振興券，2009年馬英九執政時發放3600元消費券，2020年蔡英文執政發放3000元「三倍券」，2021年蔡政府再發5000元「五倍券」。

據了解，不論是三倍券、五倍券或是消費券都耗費鉅額成本，且是「全民買單」，2009年每人3600元的消費券動支逾850億元、三倍券逾510億元、五倍券超過1100億，但對刺激內需拉抬經濟成長也有一定的效益，因此政策受各界關切。

通膨高漲，但薪水卻沒跟著漲，經濟成長動能趨緩，民眾關心是否像去年跟前年一樣，再發放振興券？對此，主計長朱澤民10月曾提到，目前沒有規劃。朱與國發會主委龔明鑫都認為，明年經濟持續成長沒有問題。

▼2020年發放3000元「三倍券」。（資料照／記者周宸亘攝）

